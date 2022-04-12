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Bayern Münih Villarreal maçı canlı izle
6'| Villarreal'de Capoue'nun sağ kanada gönderdiği topta Moreno, vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.
14'| Savunmadan uzun topla atağa çıkan Bayern Münih'te Upamecano'nun savunma arkasına gönderdiği topa Coman hareketlendi. Coman'ın yetişemediği top auta çıktı.
20'| Sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane, arka direğe doğru ortasını yaptı. Coman'ın kafayla çevirdiği topta Bayern Münihli futbolculardan önce Villarreal'den Capoue araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
26'| Sağ kanatta dip çizgiye inen Leroy Sane, ceza sahasına doğru topu gönderdi. Kaleci Rulli, topu yumruklayarak pozisyonu engelledi.
29'| Bayern Münih'te ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Goretzka penaltı noktasına doğru topu gönderdi. Musiala'nın kafa vuruşunda top kaleci Rulli'de kaldı.
34'| Robert Lewandowski Raul Albiol'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Villarreal'i futbolcular, Ğolonyalı futbolcunun kırmızı kart görmesi yönünde itirazda bulundu. Maçın hakemi kararını değiştirmedi.
44'| Villarreal yarı alanında topla buluşan Pavard, ceza sahasına doğru topu gönderdi. Kaleci Rulli çıkarak topu kontrol etti.
İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
47'| Bayern Münih'te Kingsley Coman, cezan sahası sağ tarafından vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.
50'| Kimmich'in kullandığı köşe vuruşunda ters tarafta topla buluşan Sane, penaltı noktasına doğru çevirdi. Upamecano'nun gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
GOL | Bayern Münih 52. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Villarreal pasla çıkmak isterken araya giren Coman topu takımına kazandırdı. Müller'in ceza sahası yayına doğru pasında Lewandowski, şutunu gönderi ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
60'| Korner direğine yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşta Kimmich topun başına geçti. Alman futbolcunun kale alanına göndermek istediği top kalenin üstünden auta çıktı.
71'| Sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına doğru yöneldi. Snae'nin penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Müller kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.
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78'| Bayern Münih'te Kimmich'in ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşundan Coquelin, topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
GOL | Villarreal, 88. dakikada Chukwueze'nni golüyle skoru 1-1'e getirdi.