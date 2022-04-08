7 Nisan Perşembe günü sosyal medyaya damgasını vuran reklam filmleri arasında yer alan Baydöner yaptığı reklam çekimi ile birlikte gündeme bomba gibi düştü. Baydöner'in Sahibi Kimdir? Baydöner Reklam Çekimi İle Gündeme Damgasını Vurdu! Baydöner'in Sahibi Kim, Nereli?

7 Nisan Perşembe günü sosyal medyaya damgasını vuran reklam filmleri arasında yer alan Baydöner yaptığı reklam çekimi ile birlikte gündeme bomba gibi düştü.

Vatandaşlar tarafından Baydöner'e dair bilgiler merak edilirken reklam filmi ise olay oldu. 2015 yıllarında AVM Yatırımcılar Derneği tarafından, AVM'ler tarafından en çok memnun kalınan işletmeler arasına ismini yazdırırken yeni reklam filmi ile merak seviyesini arttırdı.

Genellikle Türkiye'de AVM içlerinde yer alan Baydöner markaları verdikleri kaliteli hizmet ve uygun hesaplarıyla vatandaşlar tarafından oldukça sevilen işletmeler arasında yer alıyor. Açıldıkları günden bu yana olumsuz yorum ve propagandaların yer almadığı Baydöner markalarında ise reklam filmi sonrasında markanın sahibi merak ediliyor. Baydöner markanın sahibi kimdir? Baydöner sahibi kim? soruları Google'da trendlere yerleşirken sorunun yanıtı ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

BAYDÖNER'İN SAHİBİ KİMDİR?

Türkiye'de her yerde şubeleri bulunan Baydöner markasının sahibi son saatlerde Google'da en fazla aratılanlar arasında yer alırken vatandaşların sorularına ise yanıt Gürses Gazetesi'nden geliyor. İşte Baydöner'in sahibi..

Baydöner markasının sahibi Levent Yılmaz'dır. Levent Yılmaz, 1968 yılında Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nden mezun olan Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi, işletme yüksek lisansı yapmıştır. Baydöner Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 54 yaşındaki Levent Yılmaz, Ebru Yılmaz'la evlidir. Bade ve Cem adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Baydöner, 2006 yılında Apaz Group bünyesinde kurulan restoran zinciridir. Türkiye, Azerbaycan, KKTC ve Irak'ta 120'nin üzerinde şubesi ile hizmet veriyor.