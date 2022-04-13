Barış için sahaya çıkan takımlara Fenerbahçe'de eklendi! Ukrayna için düzenlenen futbol karşılaşmalarına Fenerbahçe- Shaktar Donetsk maçı haberi geldi. Detaylar, haberimizde...

Rus lideri Putin'in, Ukrayna'ya saldırısı sonrasında tepki amaçlı pek çok etkinlik, konser ve organizasyon düzenlendi. Shaktar Donetsk'in Ukrayna'ya yardım ve Rusya'ya tepki amacıyla düzenlenen "Shaktar Donetsk Global Tour" kapsamında düzenlediği futbol turnesinde bir sonraki adresi İstanbul oldu. Peki; müsabakanın amacı ne, Fenerbahçe- Shaktar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe- Shaktar Donetsk Neden Karşılaşacak 2022?

24 Şubat akşamı başlayan ve Rusya'dan Ukrayna'ya tek taraflı olarak yapılan saldırılarda en az 40 bin kişi hayatını kaybederken 400'den fazla kişinin yeri tespit edilemiyor. Toplam mali zararın 560 Miyar Dolar'dan fazla olduğu saldırıda pek çok Ukrayna vatandaşı evsiz kaldı. Pek çok çocuk ise, geri dönülemez zararlar ile karşı karşıya kaldı.

Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ise ülkesine yardım amacıyla "Shaktar Donetsk Global Tour adına bir dostluk maçı turu düzenledi. Bu tur kapsamında elde edilen tüm gelirler Ukrayna'ya bağışlanıyor. Ülkemizin üç büyük klübünden olan Fenerbahçe ise Shaktar Donetsk'i tur kapsamında dostluk maçı için ağırlayacak.

Fenerbahçe- Shaktar Donetsk Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

"Barış İçin Futbol" sloganıyla sahaya çıkılacak olan karşılaşmada her iki takım da savaş mağdurları ve Ukrayna'lı çocuklar için mücadele edecek. Maçın tarihi ise 19 Nisan 2022 Salı günü olarak belirlendi. Salı günü akşamüstü saat 17.00'de yapılacak olan maç, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Tribünde maçı izleyerek destek olmak isteyen taraftarlar ise bu önemli dostluk maçının bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki; Fenerbahçe- Shaktar Donetsk Maç biletleri kaç TL?

Fenerbahçe- Shaktar Donetsk Maç Biletleri Kaç TL?

Ukrayna'lı vatandaşların, özellikle de çocukların iyiliği için yapılan mücadelede bütün gelirler, bağış parası olarak kullanılacak. Maç bileti alarak destek olmak isteyen taraftarlar ise biletlere uygun fiyattan ulaşabilecek.

Kombine kartların geçerli olmadığı maçta dört farklı bilet kategorisi bulunacak. Passo üzerinden alınan biletlerin arasında Hatıra Bilet ismiyle dikkat çeken biletler ise maça giriş için değil, bağış yapmak için alınacak. Bilet fiyatları ise şu şekilde;