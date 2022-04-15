Dünya devi Barcelona kendi evi olan Camp Nou'da Barcelona Avrupa Ligi'ne veda etti! Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Katalan ekibi sahadan mutsuz ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında yapılan maçlar hız kesmeden devam ederken bu akşam turnuvanın çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı finale çıkacak olan takımlar ve eşleşmeler maç sonuçlarının ardından belli oldu. Çıkacağı maçı kazanması ve tur atlayarak yarı finale çıkması beklenilen Katalan devi Barcelona, Eintracht Frankfurt ile yaptığı karşılaşmadan kötü bir sonuç alarak turnuvaya veda etti. Tarihi boyunca ilk kez bu yıl Barcelona ile karşılaşan Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahadan mutlu ayrıldı. Futbol severler karşılaşmayı şaşkınlıkla takip etti. Peki; maçtaki önemli anlar neydi, goller kim tarafından kaydedildi? Eintracht Frankfurt nasıl galip geldi?

Barcelona- Eintracht Frankfurt Maç Özeti

Maçın henüz başında, 3'ncü dakikasında Barcelona'nın genç defans oyuncu Eric Garcia yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Pozisyonla ilgili hakem penaltı noktasını işaret etti. Ve henüz karşılaşmanın 4. dakikasında Filip Kostić'in penaltı golü ile Eintracht Frankfurt 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısının son dakikalarına yaklaşırken Eintracht Frankfurt pozisyon bulma oranını artırdı ve Rafael Santos Borré Maury'nin 36'ncı dakikasında gelen golü ile devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarı Eintracht Frankfurt'un üstünlüğü ile devam ederken 67'nci dakikada yine Filip Kostić sahaya çıktı ve kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü atmayı başardı. Maçın son dakikalarına kadar 3-0 üstünlük ile ilerleyen Eintracht Frankfurt son dakikalarda temposunu kaybetti ve Barcelona, Sergio Busquets'in golü ile skoru 1-3'e getirdi. Dakikalar 90+10'u gösterirken Evan N'Dicka'nın faulü Eintracht Frankfurt'un 10 kişi kalmasına ve Barcelona'nın penaltı kazanmasına sebep oldu. 90+11'de Barcelona, Memphis Depay ile ikinci golü bulsa da maç Eintracht Frankfurt'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Barcelona- Eintracht Frankfurt Maç İstatistikleri

Tüm dünyanın algısını yıkan Eintracht Frankfurt Katalan devi Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı. Alman ekibi, Camp Nou'da ev sahibi Barcelona'yı yenerek adını tarihe yazdırmayı başardı.

İsabetli Şut

Barcelona: 10

Eintracht Frankfurt: 15

İsabetli Şut

Barcelona: 4

Eintracht Frankfurt: 7

Topla Oynama

Barcelona: %75

Eintracht Frankfurt: %25

Faul