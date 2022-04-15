Banka kuyruklarında beklemek istemeyen vatandaşlara Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Denizbank’tan müjde! Cep telefonu kullanan herkese SMS kredisi hizmeti sunulacak! İşte bankaların SMS kredisi hizmetlerinin ayrıntıları…

Yeni dönemde nakde olan sıkışıklıklarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Denizbank’tan yeni hizmet haberi geldi. 3 banka, başvuru yapan herkese SMS kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Türkiye İş Bankası SMS Kredisi 2022

Ülkenin sahip olduğu en köklü bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası, yeni dönem hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, SMS kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu yeni SMS kredisi hizmetinin ayrıntıları banka tarafından paylaşıldı.

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan SMS kredisi kampanyasının aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,90, azami vade sayısı ise 36 ay olarak belirlendi. Bu veriler ışığında söz konusu hizmetten 15 bin TL tutarında destek almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 615,28 TL olarak hesaplandı.

Türkiye İş Bankası’nın SMS kredisi hizmetine, NAKİT, T.C. kimlik no, kredi tutarı, doğum tarihi bilgilerini aralarında birer boşluk bırakarak yazan ve 4402’ye gönderen herkes başvuru yapabilmektedir.

Denizbank SMS Kredisi 2022

Bonus kart kampanyaları ve diğer hizmet bileşenleri aracılığı ile bankacılık sektörünün aranan isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Denizbank, yeni dönemde eli nakde sıkışan müşterileri için SMS kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Söz konusu yeni hizmetin ayrıntıları, banka tarafından paylaşıldı.

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan SMS kredisinin aylık ortalama faiz oranı yüzde 2,47, azami vade sayısı ise 36 ay olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, TL olarak hesaplandı.

Denizbank’ın SMS kredisi hizmetine, KREDİM, T.C. kimlik no, doğum tarihi bilgilerini aralarında birer boşluk bırakarak yazan ve 3280’e gönderen herkes başvuru yapabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası SMS Kredisi 2022

Yeni dönemde SMS kredisi hizmeti sunacağını bildiren bankalardan biri de Yapı Kredi Bankası oldu. Banka, söz konusu hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilmiş olan SMS kredisi kampanyasının aylık ortalama faiz oranı yüzde 2,84, azami vade sayısı ise 36 ay olarak belirlendi. Bu veriler ışığında 15 bin TL tutarında SMS kredisi kullanmak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 729,52 TL olarak hesaplandı.

Yapı Kredi Bankası’nın SMS kredisi hizmetine, Bireysel, T.C. kimlik no, aylık gelir, doğum tarihi bilgilerini aralarında birer boşluk bırakarak yazan ve 4411’e gönderen herkes başvuru yapabilmektedir.