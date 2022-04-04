Nisan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Her bankanın kendi politikaları doğrultusunda yayınladıkları ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların Nisan Ayı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank, Denizbank, Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları.. İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.
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Nisan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Her bankanın kendi politikaları doğrultusunda yayınladıkları ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların Nisan Ayı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank, Denizbank, Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları..
Türkiye'de enflasyonun açıklanması ile birlikte vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Özel ve devlet bankalarında Nisan ayı ile birlikte ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Vatandaşlar belirli sebepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaç kredisi başvuruları gerçekleştirmektedir. Türkiye'de ise son aylarda artan faiz oranları ile birlikte bankaların kredilere tanımladığı oranlar merak edilmektedir. Bankaların Nisan Ayı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar? Ziraat, Halkbank, Akbank, Denizbank, Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları..
NİSAN AYI BANKALARIN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
- QNB Finansbank Enpara 1.000 TL'den 120.000 TL'e kadar sağladığı ihtiyaç kredilerinde 1-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,69
- Denizbank 1.000 TL'den 200.000 TL'e kadar sağladığı ihtiyaç kredilerinde 1-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,94
- Yapı Kredi 1.000 TL'den 500.000 TL'e kadar sağladığı ihtiyaç kredilerinde 1-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %2,29 ila %2,94 arasında değişiyor.
- ING Bank 500 TL'den 500.000 TL'e kadar 3-36 arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,74 ila %2,59 arasında değişiyor.
- TEB 1.000 TL'den 100.000 TL'e kadar 1-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,67
- Türkiye İş Bankası 3.000 TL'den 100.000 TL'e kadar 1-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,95
- QNB Finansbank 1.000 TL'den 120.000 TL'e kadar 1-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %0,98 ila %1,84 arasında değişiyor.
- Garanti Bankası 1.000 TL'den 500.000 TL'e kadar 3-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,99 ila %2,58 arasında değişiyor.
- Akbank 1.000 TL'den 500.000 TL'e kadar 1-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,82 ile %2,14 arasında değişiyor.
- Vakıfbank 3000 TL'den 100.000 TL'e kadar 3-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,55
- Ziraat Bankası 1000 TL'den 100.000 TL'e kadar 1-36 ay arası bir vade imkanı sunuyor. Faiz oranı ise %1,94