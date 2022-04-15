Yeni çıkan anlaşma sonucunda polislere promosyon ödeme yapılacağı duyuruldu. Peki ek ödemeler ne kadar? Polislere yapılacak olan ek ödeme nereden yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda polis memurlarına ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine polisler tarafından ödemenin ne zaman ve nereden yapılacağı merak konusu oldu. Peki yeni yapılan açıklamaya göre promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

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Polis Memurlarına Yapılacak Olan Ek Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Ek ödemenin yeni protokole göre ne zaman yapılacağı polis memurları tarafından merak konusu oldu. Bunun üzerine yapılan açıklama sonrasında ödemenin ne zaman yapılacağı polis teşkilatı tarafından öğrenildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; ödemelerin polis memurlarına her ay yatırılacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra ödemenin 6 ayda bir yapılan zam oranında artacağını da belirtti. Peki polis memurlarına yapılacak olan ek ödeme ne kadar olacak?

Polis Memurlarına Yapılacak Olan Ek Ödeme Ne Kadar Olacak?

Polis memurlarına yapılacak olan ek ödemenin her ay maaşlara ek olarak yatırılacağı duyurulduğunun ardından ücretin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Yapılan açıklama sonucunda ücretlerin 300 TL olacağı öğrenildi. Fakat açıklamanın devamında bu ücretlerin sabit bir şekilde kalmayacağı açıklandı. Açıklamaya göre polis maaşlarına 6 ayda bir yapılan zamlara ek olarak artacağı öğrenildi.

Polis Maaşlarına Yapılacak Olan Ek Ödeme Ne Zamana Kadar Geçerli Olacak?

Vakıfbank ile yapılan promosyon anlaşmasına göre polis memurlarına maaşlarına ek olarak ayda 300 TL ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Ek ödemelerin ise 5 yıl kadar geçerli olacağı öğrenildi.

Açıklama Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada polislere bu sene maaşlarına ek olarak ödeme yapılacağı duyuruldu. Açıklama şu şekildeydi: "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur."

Bunun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Eminiyet Müdürlüğü'nün bu promosyonlardan yararlanmadığı konusundaki tüm iddiları yalanlandı. Bu konuda yalan haber yapan hesaplar hakkında ise suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.