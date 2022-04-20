Bankalara borcu olanlara sevindirici haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Düşük faiz ve uygun vadelendirme imkanı ile ING Bank borç kapatma kredisi verecek! İşte detaylar…

Son yıllarda vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarında ciddi bir artış görüldüğü ifade ediliyor. Birçok kişinin söz konusu borçları nedeniyle yasal takibe alındığı geçtiğimiz dönem verilerinde açıklanmıştı. ING Bank ise vatandaşların diğer bankalara olan borçlarını taşıyarak daha uygun oranlarla yeninden yapılandırma ve rahat bir ödeme planı ile kapatmasını sağlamak için Kredi Borç Transferi finansman seçeneklerini duyurdu.

ING Kredi Borç Transferi Fırsatını Duyurdu!

ING Bank, borçları arasında sıkışan vatandaşların rahat bir ödeme planı ile yeniden borçlarını yapılandırmalarına olanak sağlıyor. Kredi Borç Transferi ile mevcut kredilerini tek bir çatı altında toplayarak rahatça geri ödeme planının oluşturulması sağlanacak. Düşük faiz oranları ve uygun vade olanakları ile 3 aya kadar erteleme avantalarından da kredi borcu olan vatandaşların yararlanması sağlanacak. Son dönemde artan kredi borçlarına karşı birçok kişinin bu kampanya ile rahat bir nefes alması hedefleniyor.

3 Ay Ertelemeli Borç Kapatma Kredisi!

ING Bank Borç Transferi kampanyası ile 3 – 36 ay vade imkanlarında da yararlanarak, kredi borçlarını ING çatısı altında birleştirenlere 3 aya kadar erteleme imkanı da veriliyor. 3 ay erteleme kampanyasından yararlanma için 5.001 – 100.000 TL arasındaki tutarlar için 36 ay vadeyle yapılandırma uygulanması gerekmektedir. 30 Nisan 2022 tarihine kadar 3 ay ertelemeli borç kapatma kredisinden vatandaşların yararlanması mümkündür.

ING Bank Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları

Kredi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara ING Bank’tan yüzde 1,59 faiz oranları ile borç transferi kredisi desteği verilmektedir. Ödeme performansına göre faiz oranları da farklılık gösterecektir. Mevcut kredilerini tek bir yerde toplayarak 36 aya varan vade, düşük faiz imkanı, 3 aya kadar erteleme olanakları ve daha birçok farklı ING Bank avantajı ile kapatmak isteyenler için en iyi teklifler 2022 yılında da sunulmaya devam ediyor.