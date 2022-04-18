Son yıllarda vatandaşın artan banka kredi ve kredi kartı borçları için 2 bankadan yapılandırma fırsatı geldi! Borç kapatma kredisinden hemen yararlanın!

Türkiye’de son dönemde bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısının bir hayli arttığı ifade ediliyor. Yaşanan bu artış sonrasında yine bankalara olan borçlarını banka kredisi ile kapatmak isteyenler ise uygun faiz oranları ile sunulan ve uygun ödeme koşullarına sahip olan borç transfer kredilerini tercih ediyor. Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank borç transferi kredisi ile vatandaşları borçlarından kurtarmayı hedefliyor.

QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi Kampanyası!

QNB Finansbank, bankalara borcu olanlar için tüm borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek rahat bir ödeme planı ve faiz oranları ile adeta yapılandırma fırsatı sunuyor. Hem kredi hem de kredi kart borçlarının daha cazip imkanlar ile ödenmesine katkı sağlayan QNB Finansbank, esnek ve uygun ödeme koşulları ile kredi taşıma imkanı sağlıyor. Üstelik karşı bankalardan ücretsiz EFT imkanı da bu kapsamda sunuluyor. 36 ay vade ve yüzde 2,29 faiz oranları ile ihtiyaç kredisinin tamamı, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilmektedir.

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Yapı Kredi Bankası Borç Transfer Kredisi Fırsatı!

Yapı Kredi Bankası bankalara borcu olanlara destek vermeye devam ediyor. Kredi borçlarını en uygun oranlarla kullanabilecekleri yeni krediler ile kapatmalarını sağlayan banka, uygun oranları ile dikkat çekiyor. Borç Transfer Kredisi ya da Kapa Koşullu Kredi ile ister uzun vade belirleyerek aylık ödemeleri azaltabilir ister uygun faiz oranları ile kredilerini tek bir yerde toplayarak ödemeleri kolaylaştırma avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Son yıllarda bankalara olan borçları nedeniyle zorluk yaşayan birçok kişinin söz konusu borçlarını rahatça ödemelerini sağlayacak çözüm önerileri sunan bankalar, 2022 yılında da avantajlı oranlarını duyurmaya devam ediyor. Yapı Kredi ve QNB Finansbank borç transfer kredilerinden yararlanarak borçlarını kapatmak isteyenler dijital kanallar üzerinden veya banka şubelerinden de kolayca başvuru işlemlerini yapabilmektedir.