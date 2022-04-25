Bankalar tarafından yapılan emekli promosyonu ödemeleri gün geçtikçe artmaya başladı. Yapılan avantajlar ve kampanyalar sayesinde birçok emekli ihtiyaçlarını kolay şekilde karşılayabiliyor. Emekli promosyonu hangi bankalarda daha yüksek?

Bankalar tarafından yapılan emekli promosyonu ödemeleri gün geçtikçe artmaya başladı. Yapılan avantajlar ve kampanyalar sayesinde birçok emekli ihtiyaçlarını kolay şekilde karşılayabiliyor. Emekli vatandaşlar bankaların sunduğu bu avantajlar sayesinde bayram öncesinde rahat bir nefes alabilecek. Detaylar gursesgazetesi.com'da..

Yeni emekli olan kişiler ilk maaşlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'nun anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden alabiliyor. Bunun sonrasında emekli maaşları başka bir bankaya devredilerek önemli avantajlar sağlanmakta. Bankaların yeni sunduğu kampanyalarla birlikte emekli maaşını taşıyan kişiler yüksek tutarlarda yatırılan ikramiyesini alabiliyor.

Emekli maaşı alan vatandaşlar birçok bankanın teklifini inceleyerek kendisine en uygun ödemeyi ve avantajı sunan bankayla anlaşma sağlamaktadır. Anlaşma sonrasında vatandaşlar birçok avantajdan yararlanırken, aynı zamanda yüksek promosyon tutarları sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Emekli maaşını almaya devam eden kişiler bankaların sunduğu kampanyaları sürekli olarak incelemekte. Promosyon ödemelerinin taban fiyatları; 1500 TL'nin altında maaş alan kişiler için 500 TL, 1500 TL - 2500 TL arasında maaş alan kişiler için 625 TL ve 2500 TL üzerinde maaş alan kişiler için ise 750 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutarlar taban fiyat olarak karşımıza çıkarken özel bankalar bu tutarların çok daha üstünde ödeme yapabilmekte.

Emekli maaşını taşımak isteyen kişiler bankalar üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde halledebiliyor. Bankasıyla tahattütleri dolan emekli vatandaşlar istediği bankaya giderek maaş taşıma işlemini gerçekleştirebilmekte. Maaş taşıma işlemi için bildirim yapılması gerekiyor. Bildirimler maaşı yatan bankaya ve maaş taşıması yapılacak bankaya yapılmakta. Bu bildirim bankalar üzerinden veya e-devlet üzerinden kolayca yapılabilmekte.

Bankaların sunduğu yeni avantajlarla birlikte yakın çevrelerini de aynı bankaya taşıyan kişiler yüksek miktarlarda promosyon alabiliyor. Promosyon ödemeleri sayesinde emekliler ihtiyaçlarını karşılayabilmekte. Emekli vatandaşların sürekli olarak takip ettiği promosyon rakamları Nisan ayında yüksek seviyelere ulaştı.