Araç fiyatlarının nerede ise yüzde 50’nin üzerinde zamlandığı şu günlerde, araç satın alabilmek için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara İş Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA’dan müjdeli haber geldi. İşte bankaların taşıt kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında gözlenen artış ve yeni dönemde ortaya çıkmış olan çip krizi hem ikinci el hem de sıfır kilometre araçların satış fiyatlarını direkt olarak etkiledi. 2022 yılında kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşlar, artan araç fiyatları karşısında nakde ihtiyaç duymaya başladı. Bu noktada bazı bankalar, taşıt kredisi hizmetlerini duyurdular.

Ziraat Bankası Araç Kredisi 2022

Kamu bankalarından biri olan ve hem çiftçiye hem de diğer vatandaşlara sunduğu özel kampanyalı hizmetler ile dikkat çeken Ziraat Bankası, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen ancak çeşitli faktörlere bağlı olarak fahiş fiyatlara satılan araçlara karşın nakde ihtiyacı olan tüketicilere, taşıt kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Ziraat Bankası tarafından geliştirilen taşıt kredisi hizmetinin azami vade sayısı 48 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,59 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 100 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen tüketicilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 3.199,45 TL olarak hesaplandı. Bu hesaba göre vatandaşların hizmet karşılığında ödeyecekleri günlük tutar 106 TL olarak belirlenmiş oldu.

İş Bankası Araç Kredisi 2022

Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen ve bu isteğinin gerçekleşmesi için nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, Türkiye İş Bankası’ndan olumlu yanıt geldi. Banka, araç satın almak isteyen tüketicilere, taşıt kredisi hizmeti ile destek olacağını açıkladı.

İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan taşıt kredisi hizmetinin azami vade sayısı 48 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,89 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 100 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri taksit tutarı 3.440,50 TL olarak bildirildi.

Garanti BBVA Araç Kredisi 2022

Garanti BBVA da giderek artan araç fiyatlarına karşın tüketicilere nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Banka “taşıt kredisi” başlığı altında sunacağını duyurduğu nakit hizmetinin azami vade sayısını 48 ay, aylık ortalama faiz oranını yüzde 1,92 olarak belirledi.

Garanti BBVA’nın resmi internet sitesinde vade sayısı ve faiz oranı belirlenmiş olan taşıt kredisi hizmetinden 100 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen tüketicilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 3.465,10 TL olarak hesaplandı.