Emekliler, Bağ-Kur ve SSK'lılar için büyük müjde verildi. İsteyenlerin ATM'den anında çekebileceği ikramiyeler duyuruldu. Peki; koşullar ve şartlar nedir?

Artan fiyatlar ve enflasyona karşı verilen promosyon ve ikramiyeler 2022 yılında emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2022 yılında vatandaşa, özellikle de emeklilere karşı büyük fırsatlar sunuluyor. Nisan ayında verilen ikramiyelere bir yenisi daha eklendi. Peki; emeklilerin koşulsuz ve karşılıksız ATM'lerden çekebileceği emekli ikramiyesi nedir? Detayları nelerdir? İkramiyeden kimler yararlanabilir?

2022 Emekli İkramiyeleri

Emeklilere Nisan ayında verilen ikramiyeler bankalar arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Emekliler arasında SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı fark etmeksizin vatandaşların faydalanabileceği ikramiyeler sunulmaya devam ediyor. Devlet ve özel bankalar tarafından geliştirilen fırsatlar, emeklilerin yüzünü güldürdü. Peki; hangi banka hangi fırsatları sunuyor?

VakıfBank Emekli İkramiyesi 2022

Vakıfbank, 1.500 TL ve altındaki tutarlarda maaşı olan emeklilere 500 TL, 1500 ila 2500 TL tutarında aylık maaşı olan emeklilere 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 750 TL tutarında ikramiye veriyor.

Halk Bank Emekli İkramiyesi 2022

Halk Bank da emekli ikramiyesi kampanyalarında kendisine yer buldu. VakıfBank ile benzer bir kampanya yürüten Halk Bank, 1.500 TL ve altındaki tutarlarda maaş alan emeklilere 500 TL, 1500 ila 2500 TL tutarları arasında maaş alan emeklilere 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 750 TL tutarında ikramiye veriyor.

Ziraat Bankası Emekli İkramiyesi 2022

Bir diğer devlet bankası olan, Ziraat Bankası da emeklilere promosyon tutarlarını duyurdu. Halk Bank ve VakıfBank gibi ikramiye kampanyası yürüten Ziraat Bankası da; diğer bankalar gibi emeklilere ikramiye ödemelerini yapıyor. 1500 TL altına 500 TL, 1500- 2500 TL arasına 625 TL ve 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ikramiye Ziraat Bankası tarafından da veriliyor.

Devlet bankalarının duyurduğu ikramiyelerden sonra özel bankalar da emeklilere ikramiye kampanyalarını duyurdu. Peki; özel bankalar kaç TL ikramiye ödemesi yapıyor?

Garanti BBVA bankası, emekli müşterileri için 2750 TL'ye varan ikramiye ödemesi yapıyor. Kampanyadan yalnızca Garanti BBVA'dan maaş alan emekliler yararlanabiliyor. Diğer bankalardan emekli maaşı alan vatandaşların kampanyadan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey; emekli aylıklarını Garanti BBVA'ya taşımak oluyor.

TEB bankası da emeklilere ikramiye veren özel bankalar arasında yerini aldı. Emekli maaşını TEB'den alan ya da TEB'e taşıyan vatandaşlar 2750 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor.