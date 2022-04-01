Türkiye'de özel bankalar ve devlet bankaları Ramazan bayramına özel kredi kartı kampanyaları düzenliyor. Ramazan bayramı öncesinde bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bankaların özel fırsat ve kampanyalarını inceliyor. Bankalar bu döneme hazırlıklı giriş yaparken sağladıkları para puanlar ile birlikte vatandaşlar uygun fiyatlara ürünler alabiliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de özel bankalar ve devlet bankaları Ramazan bayramına özel kredi kartı kampanyaları düzenliyor. Ramazan bayramı öncesinde bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bankaların özel fırsat ve kampanyalarını inceliyor. Bankalar bu döneme hazırlıklı giriş yaparken sağladıkları para puanlar ile birlikte vatandaşlar uygun fiyatlara ürünler alabiliyor. Bankalar 200 TL Bayram Hediyesi Dağıtıyor! Bayram Alışverişi Kampanyaları ile Ürünleri Neredeyse Bedavaya Alabileceksiniz! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de son aylarda artan enflasyonlar ile birlikte vatandaşın alım gücü her geçen gün düşerken bankalar ise hazırladıkları kampanyalar ile birlikte vatandaşa can suyu oluyor. Özellikle bayram öncesinde sağladıkları avantajlar ile birlikte bankaların fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar soluğu Gürses Gazetesi'nde aldı. İşte detaylar haberde yer alıyor.

1 Nisan - 4 Nisan Arası 200 TL Çip Para Kampanyasına Katılın!

Türkiye İş Bankası vatandaşlara bayram öncesinde alışveriş kampanyası sunuyor. Sağladığı kampanyada ise İş Bankası kartları ile yapacağınız tek seferlik alışverişlerinizde en az 200 TL alışverişlerinizde 20 TL ve toplamda ise 200 TL'e varan çip para kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Kazandığınız çip paralar ile birlikte 11 Mayıs 2022 tarihinde kredi ve banka kartlarınızdan harcamalar gerçekleştirebilirsiniz. İş Bankası'nda yer alan Maxipuan ve çip paralar ile birlikte alışverişlerinizin çoğunu bedava veyahutta indirimli olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası kartlarınız üzerinden gerçekleştireceğiniz tek seferlik olmak üzere 200 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde anında 20TL maxi puan ve toplamda kazanacağınız puan 200 TL'e kadar ulaşabiliyor. Çip paralarınızı hemen kullanmayabilir isterseniz 11 Mayıs 2022 tarihine kadar kullanımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İş Bankası 200 TL Çip Para Kampanyası Nasıl Katılınır?

Türkiye İş Bankası üzerinde 200 TL çip para kampanyasına katılım sağlayabilmeniz adına ilk etapta Türkiye İş Bankası müşterisi olmanız gereklidir. İş Bankası üzerinde herhangi bir hesabınız yok ise Maximum Mobil uygulamasında yer alan kampanyaya tıklayarak "KATIL" butonuna tıklayarak kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.

Bu kampanya nezdinde ticari kart ve vadematik kart üzerinden yapılacak alışverişler geçerli sayılmayacaktır.