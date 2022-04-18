Bankaların vadeli mevduat faiz oranları zirveye tırmanmaya devam ediyor. En yüksek faiz oranlarına sahip bankalar ile birikimlerinizi durduğu yerde değerlendirebilirsiniz!

Bankaların faiz vadeli mevduat faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesinin ardından vatandaşların bu tür hesaplara karşı artan ilgisi birçok yeni fırsatın da sunulmasını sağladı. Son olarak ING Bank tarafından yüzde 19 hoş geldin faizi ile parasını bankada tutanlara en yüksek aylık faiz getirilerinden biri sunulmaya devam ediyor.

ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı

ING Bank en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar arasında ilk sıralarda yerini almaya devam ediyor. Yüzde 19’a varan hoş geldin faizi ile 90 gün boyunca birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en yüksek oranlar sunuluyor. ING Mobil’den kolayca şubelere gitmeye gerek kalmadan vatandaşların hesap açma işlemlerini de tamamlaması mümkündür. Güncel hoş geldin faizi dışında, her an para çekme ve yatırma, faize faiz kazancı, alt limit olmadan birikim imkanı ve farklı para birimlerine de faiz kazanma olanakları ile ING Bank e – Turuncu Hesap ile birikimlerinizi katlayabilirsiniz.

100 Bin TL Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar?

ING Bank e – Turuncu Hesap kapsamında yüksek hoş geldin faizinden yararlanmak isteyen vatandaşlara aylık 1.582 TL net kazanç fırsatı sunuluyor. 32 günlük vadede 100.000 TL mevduat birikimini e – Turuncu Hesap ile değerlendirenlere ayrıca birçok bankacılık hizmeti de ayrıcalıklı biçimde sunuluyor. Mevduat büyüklüğüne ve vade sayısına göre elde edilecek net faiz kazancı değişebilir.

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka Hangisi?

En yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar belli oldu. 2022 Nisan ayı itibariyle yüzde 20,50 hoş geldin faizi ile Alternatif Bank VOV Hesap ilk sırada yer alıyor. Burgan Bank On Hesap yüzde 20,25, Fibabanka Kiraz Hesap yüzde 20 faiz oranları ile ilk üçte yer alırken, ING Bank e – Turuncu Hesap ise yüzde 19 ile en yüksek oranlara sahip bankalar arasında yer alıyor.