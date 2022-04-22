Nakde sıkışmış olan ve alacağı borcu hemen ödemek zorunda olmak istemeyen vatandaşlara, bankacılık sektöründen müjdeli haber geldi. Vakıfbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Yapı Kredi Bankası, yeni müşterilerine sunacakları ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ödemelerini 3 ay ertelediklerini duyurdu.

Yeni dönemde çık Rusya- Ukrayna Savaşı ile birlikte daha da sıkıntılı bir hale dönüşen ekonomi piyasaları, dalgaları hareketlerini gündelik hayata zam olarak yansıtarak vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve dolayısı ile de nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Bu kapsamda her geçen gün dağılan bütçelerini toparlamak adına çeşitli çözüm yollarını araştıran vatandaşlar, bankaların kapılarını aşındırmaya başladılar. Bu noktada bankaların ihtiyaç kredileri aracılığı ile nakde ulaşmak isteyen vatandaşlara, müjdeli haber verildi.

Nakit sıkışıklığını bankaların ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile çözüme kavuşturmak isteyen ancak taksit ödemelerine hemen başlayacak durumu olmayan vatandaşlara, Türkiye’nin önemli üç bankasından olumlu yanıt geldi. Vakıfbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Yapı Kredi Bankası, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.

Vakıfbank 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 2022

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, yeni dönemde nakde sıkışan müşterileri için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka tarafından geliştirilmiş olan yeni kampanyada, kredinin ilk taksit ödemesinin 90 gün erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,91 olarak belirlendi. 10 bin TL’lik kredinin aylık ödemesi ise 410,97 TL olarak hesaplandı

Türkiye Ekonomi Bankası 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 2022

TEB tarafından geliştirilmiş olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasının ilk taksit ödemesinin 3 ay erteleneceği bilgisi paylaşılırken, söz konusu hizmetin azami vade sayısının 36 ay, aylık ortalama faiz oranının ise yüzde 1,85 olduğu bildirildi. 10 bin TL’lik kredinin aylık ödemesi ise 406,32 TL olarak hesaplandı.

Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 2022

Yapı Kredi Bankası’nın 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası için belirlenen azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 2,89 olarak duyuruldu. 10 bin TL’lik kredinin aylık taksit ödemesi ise 490,58 TL olarak hesaplandı.