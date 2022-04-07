Türkiye Ekonomi Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları ihtiyaç kredisi hizmetlerini başvurulara açtı. İşte bankaların geniş kapsamlı ihtiyaç kredisi hizmetlerini içeren haberin ayrıntıları…

Zorlu ekonomik şartlar çerçevesinde alım gücü düşen ve buna bağlı olarak nakde sıkışan vatandaşlara, Halkbank, Vakıfbank ve Türkiye Ekonomi Bankası’ndan müjdeli haber geldi. 3 banka, kredi notu ne olur ise olsun her başvuran vatandaşa nakit hizmeti sunacağını açıkladı.

Vakıfbank’tan Herkese İhtiyaç Kredisi Hizmeti!

Türkiye’nin önemli bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, yeni dönemde çeşitli ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın nakde sıkışan ancak kredi notu düşük olduğu ya da bankaların kara listelerinde bulunduğu için destek alamayan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde de yayınlanmış olan ihtiyaç kredisi duyurusuna göre ilgili hizmet aracılığı ile nakit desteği almak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu şu şekilde oluşturuldu:

Kredi tutarı: 10 bin TL

Vade sayısı: 36 ay

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,91

Aylık taksit tutarı: 410,97 TL

Türkiye Ekonomi Bankası Şartsız İhtiyaç Kredisi!

Türkiye Ekonomi Bankası, geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetlerinin avantajlı fırsatları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak kredi notu düşük olan ve bankaların kara listelerinde bulunan vatandaşlar için de nakit hizmeti sunacağını açıklayan banka, bu duyurusunun üzerine izdihama sebep oldu.

Türkiye Ekonomi Bankası’nın resmi internet sitesinde de yayınlanan ihtiyaç kredisi duyurusuna göre ilgili hizmet aracılığı ile nakit desteği almak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu şu şekilde yayınlandı:

Kredi tutarı: 10 bin TL

Vade sayısı: 36 ay

Aylık faiz oranı: Yüzde 2,33

Aylık taksit tutarı: 444,20 TL

Halkbank’tan İhtiyaç Kredisi!

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren ve özellikle girişimcilere verdiği destek ile adından söz ettiren Halkbank, yeni dönemde yalnızca kredi notu yüksek olan vatandaşlara değil kara listede bulunan ya da kredi notu düşük olan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Halk Bankası’nın resmi internet sitesinde de yayınlanmış olan ihtiyaç kredisi duyurusuna göre ilgili hizmet aracılığı ile nakit desteği almak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu şu şekilde oluşturuldu: