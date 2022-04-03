Spor Toto 1.Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Yılport Samsunpor evinde Bandırmaspor'a kaybetti. Bandırmaspor 1-0'lık skorla kaybeden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1.Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Yılport Samsunpor evinde Bandırmaspor'a kaybetti. Bandırmaspor 1-0'lık skorla kaybeden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa açıklamalarda bulundu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

FUAT ÇAPA'DAN MAĞLUBİYET SONRASI AÇIKLAMA

“Böyle bir karşılaşmadan sonra analiz yapmak çok kolay değil. Hafta içinde birlik beraberlik adına güzel şeyler yaşandı. Bugün de taraftarımız güzel şeyler yaptı. Öncelikle onlara teşekkür etmek ve beklentilerine cevap veremediğimiz için de özür dilemek istiyorum. Oyun olarak rakibin daha önce oynamış olduğu karşılaşmaları incelediğimizde ikinci bölgede doğru bir şekilde bekleyip, özellikle yapılan hataları ilerideki hareketli oyuncularla buluşturup pozisyon bulmaya çalışıyorlardı. Buna ilk 10-15 dakika kontrollü başladık ve maçı istediğimiz şekle çevirdik. İkinci devre biraz daha baskılı oynamamızı söyledik. Tallo’nun pozisyonu belki maçın kırılma anı oldu. Belki o pozisyon gol olmuş olsaydı şuanda başka şeyler konuşur olurduk. Rakibin ikini devre girmiş olduğu net bir pozisyonu yok. Golden önce rakip oyuncu Hüseyin’in dengesini bozuyor. Ama maalesef bunlar bize şuanda hiçbir şey kazandırmıyor” dedi.

Önümüzdeki maçlarla bu mağlubiyeti telafi etmek istediklerini belirten Fuat Çapa, “Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyuncularıma da mücadele anlamında söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü çok olumlu bir şekilde mücadele ettiler. Bazı bölgelerde eksikliğimiz vardı. Bazı oyuncularımızdan beklentilerimizi alamadık ve bu da bizim için üzücü oldu. Takım halinde bu tür 3 net pozisyona giriyor ve atamıyorsan, o zaman sonuçları da hayal kırıklığı oluyor. 8 tane karşılaşma kaldı ve halen daha kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece gelecek haftalarda ilk 6 için kredimizi biraz tükettik. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Galip gelmiş olsaydık, rakibimizin gelecek hafta BAY geçmesiyle otomatikmen 6’ncı sıraya yükselmiş olacaktık. Önümüzde daha 8 karşılaşma var. Manisa FK, Eyüpspor karşılaşmasında bunları telafi etmek zorundayız” diye konuştu.