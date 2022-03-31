Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Yılport Samsunspor'da Cumartesi günü oynanacak olan Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Fuat Çapa açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde oyuncular hakkında görüş bildiren Fuat Çapa, Bandırmaspor karşılaşmasında o oyuncunun oynayamayabileceğini iletti. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Yılport Samsunspor'da Cumartesi günü oynanacak olan Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Fuat Çapa açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde oyuncular hakkında görüş bildiren Fuat Çapa, Bandırmaspor karşılaşmasında o oyuncunun oynayamayabileceğini iletti. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIK ŞOKLARI ÜST ÜSTE GELİYOR..

Yılport Samsunspor'da Bandırmaspor karşılaşması öncesinde flaş eksiklikler yer alıyor. Karşılaşma öncesinde maça dair ve takım hakkında bilgiler veren Fuat Çapa ise önemli açıklamalara imza attı. İşte Fuat Çapa'nın Bandırmaspor karşılaşması öncesinde verdiği açıklamalar...

Fuat Çapa, "Moryke Fofana’nın da ağrılar var. Fofana bugün idmanda yer almadı. Onun durumu da maç saatinde belli olacak. Vukan Savicevic sakatlık harici takımdan ayrı kalmadı. Savicevic de Bandırmaspor maçı kadrosunda yer alacak. Recep Burak Yılmaz ise hafta sonu bir sakatlık yaşadı. Bandırmaspor maçında olmayacak ve sakatlığı da çok uzun süreli gibi görünüyor. Burak’ın sezonu kapatma gibi bir durumu da söz konusu. Melih Okutan’ın da bir sakatlığı var. O da bu hafta kesinlikle kadroda olmayacak. Sağlık ekibimiz Melih’i Manisa FK ve Eyüpspor maçına yetiştirmeye çalışacak" dedi.

BANDIRMASPOR MAÇINDA FOFANA EKSİKLİĞİ!

Royal Hastanesi Bandırmaspor Yılport Samsunspor karşılaşması öncesinde Fofana idmana katılmazken maç günü oynayıp oynamayacağı belli değil.

Recep Burak Yılmaz ve Moryke Fofana gibi önemli isimlerden yoksun olarak Bandırmaspor karşılaşmasına çıkacak olan Yılport Samsunspor'da sakatlığı devam eden Savicevic son antrenmana katıldı. Savicevic'in Bandırmaspor karşısında forma şansı bulması gerekiyor.

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Bandırmaspor karşılaşması öncesi Samsunspor'da eksikler:

Morky Fofana

Recep Burak Yılmaz

Melih Okutan



