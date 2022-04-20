Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklama ile birlikte Ukrayna ile görüşerek ayçiçek yağı temaslarını arttırdıklarını açıkladı. Bakan Duyurdu, Ayçiçek Yağı Fiyatları %25 İndirime Girecek! Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklama ile birlikte Ukrayna ile görüşerek ayçiçek yağı temaslarını arttırdıklarını açıkladı. Dünyada Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte ekonomiler alt üst olurken devletler ise bu süreçte ekonomik politikalarını tekrar tekrar gözden geçirmeye başladı. Türkiye'de ise Ocak 2022 ile birlikte dolar kurunun yükselmesi ile birlikte artan enflasyon vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Özellikle asgari ücrete zam gelmesi ile birlikte birçok ürünlerin de aynı oranda zamlanması vatandaşların geçen seneye göre daha düşük alım gücüne sahip olduğunu gösterdi.

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Son aylarda en fazla zam alan ürünler arasında yer alan ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklama ile ayçiçek yağı fiyatlarının %25 daha ucuza satılacağını açıkladı.

BAKAN VAHİT KİRİŞÇİ AÇIKLADI!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ayçiçek yağı ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. "Sadece Ukrayna'nın elinde 27,5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının, yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar."

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte ayçiçek yağı fiyatlarının güncel fiyatından %25 daha uygun fiyata satılacağını açıkladı. Yakın zamanda gelecek olan ayçiçek yağları ile birlikte Türkiye'de yağ fiyatlarının bir anda indirime girmesi bekleniyor.

Şeker krizi yaşanan Türkiye'de son aylarda Rusya Ukrayna savaşı sonrasında ise devam ediyordu. Gelen açıklamalar ile birlikte şeker fiyatlarının da kısa süre içerisinde eski seviyelere geleceğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise marketlerde ayçiçek yağ fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

TMO AYÇİÇEK YAĞI FİYATI

Ukrayna tarafından gelecek olan ayçiçek yağlarının Tarım kredi marketlerinde satışa çıkması bekleniyor. Marketlerin de dış ticarette anlaşma gerçekleştirmeleri sonrasında ise tüm Türkiye'de ki marketlere yeni ayçiçek yağları gelebilir. Buna göre ise fiyatların aşağıdaki şekilde şekillenmesi bekleniyor;