Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin market reyonlarına yüksek tutarlı etiketler aracılığı ile yansıması vatandaşları dara düşürdü. Bu noktada devreye giren Anadolubank, geliştirmiş olduğu alışveriş kampanyası ile Trendyol kullanıcılarına indirim yapılacağını duyurdu. İşte Anadolubank’ın alışveriş kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen ani yükselişler, gıdadan otomotive kadar birçok sektörün ürünlerine yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Türk Lirası’nın hızlı bir şekilde değer kaybı yaşaması ve üzerine gelen ürün zamlarından sonra nakde sıkışan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma geldiler.

Vatandaşların içlerinde bulundukları zorlu ekonomik şartlara karşı mücadele süreci, çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen kampanyalar aracılığı ile hafifletilmeye çalışıldı. Bu esnada vatandaşlara yaptıkları Trendyol alışverişleri karşılığında indirim fırsatı tanıyacağını duyuran Anadolubank, ilgili alışveriş kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.

Anadolubank Trendyol İndirimi Kampanyası 2022

Türkiye’nin gelişmekte olan bankalarından birisi olarak hizmet vermeye ve geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmaya devam eden Anadolubank, yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlar karşısında alışveriş harcamalarını karşılamakta zorlanan müşterileri için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Banka, ilgili kampanyasının yalnızca bireysel Anadolubank müşterileri için geçerli olduğunu bildirdi.

Anadolubank tarafından geliştirilmiş olan alışveriş kampanyası kapsamında Trendyol alışveriş platformu ile anlaşamaya varıldığı bildirildi. Banka, söz konusu alışveriş platformundan tek seferde 500 TL ve üzeri tutarlarda yapılacak olan alışverişlere, 50 TL tutarında indirim yapılacağını açıkladı.

Anadolubank Trendyol İndirimi Kampanyasının Ayrıntıları

Anadolubank’ın bireysel müşterileri için geliştirmiş olduğu Trendyol indirimi kampanyasının ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı. Banka, kampanyanın 30 Nisan tarihine kadar geçerli olduğunu vurgularken, market alışverişleri ve 2.si 1 TL gibi Trendyol alışveriş kampanyaları kapsamında 50 TL’lik indirimden yararlanamayacağını bildirdi.

Anadolubank Trendyol İndirimi Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Anadolubank tarafından geliştirilmiş olan 50 TL limitli Trendyol indirimi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin, ek bir başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bankanın ilgili bireysel kartlarını kullanan tüm müşteriler, 30 Nisan tarihine kadar Trendyol alışveriş platformu aracılığı ile gerçekleştirdikleri alışverişlerinden indirim kazanma hakkına sahiplerdir.