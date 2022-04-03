Ay Yapım imzalı başarılı diziler arasına ismini yazdıran Baba dizisi kısa süre içerisinde izleyicilerden tam puan aldı. Yayınlanmasının ardından 8.bölüm fragmanını yayınlayan Baba dizisinde izleyicileri meraklandıran olay yaşandı. Baba Dizisi 8.Bölüm Emin Ölüyor Mu? Baba Dizisi Haluk Bilginer Diziden Ayrılıyor Mu? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Ay Yapım imzalı başarılı diziler arasına ismini yazdıran Baba dizisi kısa süre içerisinde izleyicilerden tam puan aldı. Yayınlanmasının ardından 8.bölüm fragmanını yayınlayan Baba dizisinde izleyicileri meraklandıran olay yaşandı. Baba Dizisi 8.Bölüm Emin Ölüyor Mu? Baba Dizisi Haluk Bilginer Diziden Ayrılıyor Mu?

Show Tv ekranlarında her hafta Salı günleri yayınlanan Baba dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer'in canlandırdığı Emin karakteri yayınlanan fragman sonrasında merak seviyesini arttırdı. Dizide Emin karakterinin yaşam mücadelesi veriyor olması izleyicilerin "Baba dizisi emin ölüyor mu" aramaları yaptırtmaya itti. Başarılı oyuncu Haluk Bilginer'in oyunculuğu sosyal medyada gündeme gelirken dizide Haluk Bilginer'in ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

BABA DİZİSİ EMİN ÖLÜYOR MU?

Show Tv ekranlarının başarılı dizisi Baba'da bu hafta yayınlanan 8.bölüm fragmanı sonrasında izleyiciler heyecanlandı. Dizinin 7.bölümü gündemden düşmek bilmezken sosyal medyada ise izleyiciler büyük ilgi gösteriyor.

Baba dizisinde Emin karakterini canlandıran Haluk Bilginer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor. Baba dizisi Emin ölümüyle ilgili bilgiler yer alırken fragman sonrasında ise Türkiye gündemine giren konular arasında yer aldı.

SHOW TV BABA DİZİ KONUSU

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA DİZİ OYUNCULARI