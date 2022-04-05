SHOW TV ekranlarında bu akam ilk bölümüyle rüzgar estiren Baba dizisi izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Baba 2.bölüm fragmanıyla herkesi büyülemeyi başardı. Baba 2.bölüm fragmanı izle, Baba hangi gün yayınlanıyor? Baba dizisi hangi gün yayınlanıyor? Baba 1. bölüm özeti izle...

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yeni projeler TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelen Baba dizisi çok sevildi. İzleyiciler tarafından hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu benimsenen dizinin 2. bölümü şimdiden merak edilmeye başlandı.

Oyuncu kadrosu gündeme bomba gibi düşen Baba dizisinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi usta isimler yer alıyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelmesi beklenen Baba dizisi büyük ilgi gördü.

Baba Dizi Tekrarı Hangi Gün ve Saat Olacak?

Salı: 22.00

Salı: 00.15

Çarşamba: 00.30

Perşembe: 20.00

Perşembe: 03.00

Cuma: 00.15

Cumartesi: 16.00

Pazar: 20.00

2. Bölümü merakla beklenen Baba dizisinde 1. bölüm tekrarlarının ne zaman olacağı da oldukça merak edildi. Dizinin 1. bölüm özeti de merak edilen konular arasında yer aldı. Baba dizi konusu nedir?

Baba Dizi Konusu Nedir?

Gelenklerine ve göreneklerine oldukça bağlı, sakin bir hayat yaşayan Saruhanlı ailesini anlatan dizide kalabalık bir aile hayatı konu alınıyor. Ailenin babası olan Emin Saruhanlı aile değerlerine oldukça önem veren, sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir babadır. Eve dönen oğlun babası ile eski defterleri açması üzerine dizi boyut kazanır. Yaşanan bir uçak kazası sonucu Sauhanlı ailenin kaderi tamamen değişir.