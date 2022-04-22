Show Tv ekranlarının popüler dizileri arasında yer alan Aziz dizisinde şok ayrılık yaşanıyor. Aziz Dizisi Dilruba Öldü Mü? Aziz Dizisi Dilruba Neden Yok?

Show Tv ekranlarının popüler dizileri arasında yer alan Aziz dizisinde şok ayrılık yaşanıyor. Dizi başladığı andan itibaren beğenileri toplarken yeni bölümde neden Dilruba'nın olmadığı merak ediliyor. Aziz dizisi Dilruba öldü mü araştırmaları yapan izleyiciler ise karakterin neden olmadığını sorguluyor. Aziz Dizisi Dilruba Öldü Mü? Aziz Dizisi Dilruba Neden Yok? İşte detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Show Tv'de her hafta Cuma günleri yeni bölümleri ile yayınlanan Aziz dizisi başarılı ilerleyişini sürdürüyor. Son haftalarda reyting sıralamalarında dalgalı günler geçiren Aziz dizisinde senaryo gereği Dilruba karakteri 25.bölümde diziden ayrılacak. Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez'in diziden ayrılığı ise büyük sansasyon yarattı.

AZİZ DİZİSİ DİLRUBA ÖLDÜ MÜ?

Show Tv ekranlarında 21 bölümü geride bırakan Aziz dizisi Cuma günleri yeni bölümleri ile ekrana geliyor. 22 Nisan Cuma günü yeni bölümü ile yayınlanacak olan Aziz dizisinde Dilruba karakterinin ilerleyen bölümlerde olmayacağı konuşuluyor.

Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez'in 25.bölümde diziden ayrılacağı bilgisine ulaşıldı.

AZİZ DİZİ KONUSU

Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

AZİZ DİZİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım Aziz Payidar.

Payidar. Damla Sönmez Dilruba.

Simay Barlas Efnan.

Ahmet Mümtaz Taylan Galip Payidar.

Fırat Tanış Delege Pierre.

Güven Murat Akpınar Adem Payidar.

Eren Hacısalihoğlu Kenan.

Füsun Demirel Nigar Payidar.

DAMLA SÖNMEZ DİSNEY PLUS'LA MI ANLAŞTI?

Türkiye'de yayın hayatına başlayacağı iddia edilen Disney Plus kısa süre içerisinde önemli oyuncular ile sözleşme imzaladı. Özellikle 14 Haziran'da Türkiye faaliyetleri başlayacak olan yeni platform içeriklerini hızlı bir şekilde yayına almaya hazırlanırken Aziz dizisinde Damla Sönmez'in ayrılığı da Disney Plus söylentilerini arttırdı.

Damla Sönmez'e ait sosyal medyada yer alan haberlere göre oyuncu yurt dışında bir projeye başlayacağı iletilmişti. Damla Sönmez'in ilerleyen günlerde Disney Plus ile anlaşacağı haberleri basında yer alması muhtemel gözle bakılıyor.