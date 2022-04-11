Gündelik hayatın giderek pahalılaşması, emekli vatandaşların tek maaş ile geçinememesine sebep oldu. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma gelen emekli vatandaşlara, devletin bankası Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Banka, emekli ihtiyaç kredisinin ayrıntılarını paylaştı.

Ekonomik ve diğer faktörler çerçevesinde günden güne pahalılaşan gündelik hayat şartları, her kesimden vatandaşın nakit sıkıntısı çekmeye başlamasına yol açtı. Özellikle ayın sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emekli vatandaşlar için tam bir kabusa dönüşen geçim derdi, vatandaşların çözüm yolları araştırmaya başlamalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren devlet bankası Ziraat Bankası, yeni dönemde emekli müşterileri için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan emekli ihtiyaç kredisi haberine göre maaşını banka şubelerinden alan her emekli vatandaşa, nakit hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Devletin önde gelen bankalarından biri olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan zorlu ekonomik şartlara karşın vatandaşların yanında olduğunu duyurdu. Geliştirdiği kampanyalar ile bu duyurusunun arkasında olduğunu gözler önüne süren Ziraat Bankası, son olarak emekli müşterileri için de nakit hizmeti sunmasına sağlayacak olan ihtiyaç kredisi hizmeti geliştirdiğini ilan etti.

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan emekli ihtiyaç kredisi haberine göre söz konusu hizmetin üst limitinin 40 bin TL, azami vade sayısının ise 36 ay olduğu bilgisi kaydedildi.

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Ziraat Bankası tarafından emekli vatandaşlar için özel olarak geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisinin ayrıntıları yayınlandı. Banka, söz konusu hizmetinin örnek hesaplama tablosunu şu şekilde oluşturdu:

Kredi tutarı: 40 bin TL

Vade sayısı: 36 ay

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,69

Kredi tahsis ücreti: 210 TL

Aylık taksit tutarı: 1.576,38 TL

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

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Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi hizmetine banka şubelerinden, mobil uygulamadan ya internet bankacılığından başvuru yapılabilmektedir.