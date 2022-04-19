Artan akaryakıt fiyatları karşısında ezilen sürücülere, İş Bankası’ndan destek haberi geldi. Banka, Aytemiz istasyonları ile iş birliği yaptığını açıklayarak ilgili kampanya şartlarını sağlayan tüm müşterilerine, akaryakıt alışverişleri karşılığında indirim yapılacağını bildirdi.

Aralık ayı içerisinde tavan fiyatları gören döviz kurları ve altın fiyatlarından sonra ocak ayında zamlanan akaryakıt ürünleri ve otogaz, araç sahibi vatandaşların bütçelerinin sarsılmasına sebep olmuştu. Ancak bu sarsılma yeni yılın ilk sarsılması olmasına karşın son sarsılması olmadı.

Yaklaşık olarak iki ay önce başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, brent petrolün varil fiyatının “tarihi rekor” olarak tanımlanan 130 dolar seviyesine kadar yükselmesi, ülke sınırları içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerinin de aynı oranda zamlanmasına sebep oldu. Savaşın ilk günlerinde akaryakıt ürünlerine yansıtılan arka arkaya zamlardan sonra 25 TL seviyesine kadar dayanan benzin ve motorin fiyatları, gündelik hayat akışı içerisinde mecburen araç kullanmak zorunda olan vatandaşların ekonomik çıkmaz içerisine girmelerine yol açtı.

Bir süredir brent petrol fiyatında gerileme gözlenmesine bağlı olarak düşen akaryakıt fiyatları, hala sürücülerin bütçelerini aşan seviyelerde olmaya devam ederken, sürücülerin beklediği destek haberi Türkiye İş Bankası’ndan geldi. Banka, akaryakıt alışverişi yapan tüm müşterilerine, ilgili şartları sağlamaları durumunda indirim yapılacağını bildirdi.

Türkiye İş Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022

Köklü bankalardan biri olarak hizmet vermeye devam eden Türkiye İş Bankası, yeni dönemde giderek yükselen akaryakıt fiyatlarına karşın Aytemiz istasyonları ile el sıkıştığını duyurdu. Bankanın Aytemiz ile yapmış olduğu iş birliği sonucunda, ilgili banka kartlarını kullanan ve akaryakıt alışverişlerini mobil ödeme ile ödeyen tüm müşterilere yüzde 1 oranında indirim yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Türkiye İş Bankası Akaryakıt Kampanyasından Kimler Yararlanabilir?

Türkiye İş Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan akaryakıt kampanyası duyurusuna göre İş Bankası bankamatik kartları ve İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları kullanıcılarının tümü, ilgili kampanyadan yararlanabilmektedir.

Türkiye İş Bankası Akaryakıt Kampanyası Başvurusu

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasına akaryakıt alışverişi esnasında başvuru yapılmaktadır. Maximum mobil uygulaması içerisinde bulunan “Aytemiz Mobil Ödeme” sekmesi aracılığı ile yapılan tüm akaryakıt ödemeleri, kampanya kapsamında değerlendirilir.