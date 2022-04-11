Türkiye'de çiftçilerin ve köylülerin sık kullandığı araçlar arasında yer alan traktörler artan akaryakıt fiyatları ile birlikte en az yakan traktörleri araştırıyor. Az Mazot Yakan Traktörler 2022 Güncel Liste! En Az Yakıt Tüketen Traktörler..

Türkiye'de çiftçilerin ve köylülerin sık kullandığı araçlar arasında yer alan traktörler artan akaryakıt fiyatları ile birlikte en az yakan traktörleri araştırıyor. Artan hayat pahalılığı ile birlikte en az mazot yakan traktörler merak ediliyor. 2022 itibari ile yakıt tüketimi en az olan traktörler ise haberin devamında yer alıyor.

Motorin fiyatlarının önüne geçilememesi sonrasında çiftçilerin boynu bükülmeye devam ediyor. Geçen seneye oranla tüm maliyetlerin %300 oranında arttığı Türkiye'de vatandaşlar en az yakıt yakan traktör araştırmasına girdi. Mazot ile çalışan traktörlerde 2022 yılı itibari ile en az yakıt tüketimine sahip marka hangisi?

Devlet mazot ve gübre desteğini kaldığı yerden sağlamasına rağmen artan maliyetlerin karşısında yeterli bir imkan olmayan çiftçilerde yeni model az yakan traktörler merak ediliyor. 2022 yılı itibari ile en az mazot yakan traktör ise gursesgazetesi.com adresinde..

TRAKTÖR SEÇİMİ NASIL YAPILMALIDIR?

Vatandaşlar traktör seçimlerinde birçok özellik ve kriterleri göz önünde bulundurarak seçim yapmaktadır. Bu seçimler arasında traktörün cinsi, motoru, gücü ve çekişleri gibi önemli hususlar yer almaktadır. Vatandaşlar ise artık bu kriterlerin arasına "en az yakan" traktör niteliğini de ekledi.

2022 YAKITI AZ OLAN TRAKTÖR HANGİSİDİR?

En az yakıt tüketen traktörler arasında öne çıkan Fendt 415 Vario'dur. 2022 yılı itibari ile yakıt tüketimi en az olan, çok az mazot tüketen Fendt 415 Vario özellikleri..

Motor gücü 114 kW.

Geri lastikler 650/65R38.

Ön lastikler 540/65R24.

Taşıma uzunluğu 4.28 m.

Taşıma genişliği 2.49 m.

Taşıma yüksekliği 2.95 m.

Seyahat hızı 50 km/h.

İletim türü stfl.

TRAKTÖR YAKIT TÜKETİMİ NASIL HESAPLANIR?

Traktörlerde yakıt tüketimini etkileyen birçok faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler arasında ise vatandaşlar hepsini inceleyerek bir karar almak istemektedir. İşte o faktörler:

Lastik basıncı Traktörün düzenli yağ ve lastik bakımları Traktörün doğru viteslerde kullanımı Traktörlerin sabit bir hızda kullanılması Traktörlerde yer alan klima gibi araçların doğru kullanılması Traktörde gereksiz ağırlık (yük) yapılması

Yukarıda yer alan 6 madde traktörlerin yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. 2022 yılında az yakan traktör modeli arayışlarınızda Fendt 415 Vario tercih edebilir ve yakıt tüketimini en aza düşürmek için belirli ipuçlarını takip edebilirsiniz.