Youtube ekranlarında başlayıp sonrasında Blu Tv ekranlarına transfer olan Aynen Aynen dizisi 6 sezon başarılı çekimlerinin ardından son 1 yılda yeni sezonu yayınlanmadı. Aynen Aynen 7.Sezon Neden Yok? Aynen Aynen 7.sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Youtube ekranlarında başlayıp sonrasında Blu Tv ekranlarına transfer olan Aynen Aynen dizisi 6 sezon başarılı çekimlerinin ardından son 1 yılda yeni sezonu yayınlanmadı. Aynen Aynen 7.Sezon Neden Yok? Aynen Aynen 7.sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

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Aynen Aynen 7.sezon neden yok?

Blu Tv ekranlarının rekortmen dijital dizileri arasında yer alan Aynen Aynen dizisi şimdiye kadar başarılı 6 sezon yayınladı. 6 sezonluk çekimin ardından 7.sezonun neden olmadığı ile ilgili gelişmeler yaşanırken izleyiciler de sorularına yanıt aramaktadırlar. Peki Aynen Aynen 7.sezon neden yok? İşte gelişmeler..

Aynen Aynen dizisi ilk olarak Nilperi Şahinkaya ve Uras Kaygılaroğlu ile başlamıştı. Dizinin sonraki sezonlarına ise oyuncu değişikliği yapılarak Kerem Bursin dahil edilmişti. Dizi daha da farklı boyutlara doğru ilerlerken başarılı sezonların ardından 7.sezon ise halen neden yayınlanmadı soruları cevap bulamadı.

Blu Tv ekiplerinden gelen bilgilere göre ise dizinin çekimlerinin şimdilik durdurulduğu yeni sezon ile ilgili gelişmeler yaşandığında ise bilgi verileceğini açıkladı.

Aynen Aynen dizi konusu

Aynen Aynen, Emir ve Nil adındaki iki yetişkin üzerinden kadın erkek ilişkilerine odaklanıyor. Dizide, ladın ve erkeklerin ilişki kurarken kendilerini nasıl gösterdikleri ve gerçekte nasıl oldukları, birbirlerinden neler bekledikleri eğlenceli bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Aynen Aynen oyuncuları

Blu Tv ekranlarında devam eden Aynen Aynen dizisi oyuncuları ise şimdiye kadar üç oyuncudan oluşuyor. Aktif olarak ise iki oyuncunun etrafında dönen dünyada ilk bölümde yer alan oyuncu şimdilerde ise dizide yer almamakta. İşte şimdiye kadar ki Aynen Aynen dizi oyuncuları şu şekilde..

Kerem Bürsin – Deniz

Nilperi Şahinkaya – Nil

Uraz Kaygılaroğlu – Emir

Aynen Aynen dizisi 7.sezon olacak mı?

Dizinin 6.sezon finali bölümü "sezon finali" olarak yayınlandı. Dizinin bu şekilde bitmesinin ardından yeni sezonun da gelmesi bekleniyor.