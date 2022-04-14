Ev almak isteyenler ve bunun için birikim yapanlar, birikimlerinin üzerine bankalardan çekecekleri konut kredileri ile istedikleri evi satın almanın hesaplamalarını yapıyor. Bankalar hangi limitlerde konut kredisi veriyor?

Türkiye’de enflasyon TÜİK verilerine göre Mart’ta %61,14 olarak kaydedildi. Bu enflasyon oranı son 20 yılın zirvesi olarak kaydedilirken, yüksek enflasyon ile birlikte her alanda maliyetler de artış gösterdi. Artan maliyetlerle gayrimenkul ve emlak piyasasında da fiyatlar yükselince, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar maddi olarak zorluk çekmeye başladı. Ev satın almak için belli miktarlarda birikim yapanlar ve bu birikimlerinin üzerini konut kredileri ile tamamlayarak konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu konut kredilerinde maliyet hesaplamalarına devam ediyor. Bankalar, hizmet şartları gereği belli vadelerle ve belli faiz oranlarında konut kredilerini sunuyor. Vatandaşlar bankalarda hangi limitlerde konut kredisi kullanabilir?

Konut Kredisi Hesaplamaları

Ev satın almak isteyen ve bunun için bankalardan konut kredisi kullanan vatandaşların kredi başvurularının onaylanması durumunda ev için ekspertiz çalışması yapılıyor. Bu çalışma ile evin değeri hesaplanıyor ve kamu bankalarında, raporda bulunan değerin %90’ına kadar konut kredisi çekilebiliyor. Özel bankalarda ise bu oran %80 olarak hesaplanıyor. Alınacak olan evin değerinin yüksek meblağda olması halinde ise vatandaşlar belli bir limite kadar kredi kullanabiliyor. Bu noktada ise vatandaşların düzenli gelir tutarları belirleyici oluyor. Aylık kazançların %70’lik kısmı konut kredilerinde, geri ödemelerde taksit tutarı olarak belirleniyor ve konut kredilerinde 120 aya kadar vade imkanı sağlanıyor.

Taksit Tutarlarına Göre Kredilerde Üst Limitler

Belirtilen şartlar altında konut kredisi limit hesabına uygun şekilde aylık 1.000 TL, 2 bin TL ve 3 bin TL taksit ödemeleri ile kullanılabilecek krediler de limit olarak hesaplanabiliyor. Kamu bankalarının konut kredilerinde sunduğu %1,20 faiz oranı ile kullanılan kredilerde 1.009 TL taksit ile 120 ayda 64 bin TL konut kredisi çekilebiliyor. 2 bin TL taksit ödemelerinde ise 127 bin TL konut kredisi kullanılabiliyor ve taksit ödemesi 3 bin TL ise 190 bin TL’ye kadar vatandaşlar konut kredisi çekebiliyor.