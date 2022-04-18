Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerden sonra gündelik hayata yansıtılan yüksek oranlı zamların en büyük payına sahip olan gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağından, vatandaşları sevindiren haber geldi. Migros, A101 ve ŞOK Market, güncel ayçiçek yağı fiyatlarını duyurdu. İşte zincir marketlerin ayçiçek yağı fiyatlarına ilişkin ayrıntılar…

Döviz kurlarında gözlenen ani yükselişlerden sonra zamlanan ayçiçek yağı fiyatları, Rusya- Ukrayna savaşının başlamış olduğu ilk günlerde ayçiçek yağı tedarikinde yaşanan problemler sebebi ile bir zamma daha maruz kalmıştı. Satışa sunulmuş oldukları platformlara ve marketlere göre değişiklik gösteren fiyatlarda olan ayçiçek yağı ürünleri, vatandaşların temel gıda haklarının dahi elinden alınmasına sebep oldu.

Ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı artışlardan sonra evlerine uygun fiyatlar karşılığında ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar, ilgili isteklerine en iyi şekilde cevap verebilecek olan zincir marketleri araştırmaya başladılar. Bu esnada A101, Migros ve ŞOK güncel ayçiçek yağı fiyatlarını duyurarak, vatandaşlara seçim hakkı sundular.

ŞOK Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Ucuz fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen ülke vatandaşlarının başlıca market tercihlerinden biri olan ŞOK Market, satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Evin Ayçiçek Yağı 1 L: 33,45 TL

Evin Ayçiçek Yağı 2 L: 66,45 TL

Evin Ayçiçek Yağı 5 L: 149,90 TL

A101 Güncel Ayçiçek Yapı Fiyatları

Geniş ürün kapsamı ve binlerce şubesi ile zincir market sektöründe bir adım öne çıkmayı başarmış olan A101 Market, satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Vera Ayçiçek Yağı 1 L: 32,50 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 L: 64,50 TL

Vera Ayçiçek Yağı 5 L: 146,90 TL

Ayçiçek Yağı 5 L: 146,90 TL Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L: 47,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L: 165 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 176,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 30,90 TL

Migros Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Kendi markası ile satışa sunmuş olduğu ürünlerin uygun fiyatları ve diğer markaların kaliteli ürünleri ile gündeme gelen Migros Market, yeni hafta ile birlikte satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde duyurdu: