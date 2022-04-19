Son zamanların en çok zamlanan gıda ürünlerinden olan ayçiçek yağı ve zeytinyağı ürünleri, vatandaşların en uygun fiyatlı satışı yapan zincir marketleri araştırmalarına sebep oldu. İşte A101, ŞOK ve Migros’un güncel yağ fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Daha önce döviz kurlarında gözlenen artışlardan ötürü zamlanan ayçiçek yağı fiyatları, Rusya- Ukrayna savaşının tedarik problemlerine sebep olmasından ötürü tekrar zam aldı. Ayçiçek yağından sonra zeytinyağının da zamlanması, vatandaşları ucuza satış yapan marketleri araştırmaya itti. Bu kapsamda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen marketlerinden olan A101, Migros ve ŞOK Market ayçiçek yağı ve zeytinyağı ürünlerinin güncel fiyatlarını açıkladı.

ŞOK Güncel Yağ Fiyatları

ŞOK Market satışta olan ayçiçek yağı ve zeytinyağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Evin 1 L Ayçiçek Yağı: 33,45 TL

Evin 2 L Ayçiçek Yağı: 66,45 TL

Evin 5 L Ayçiçek Yağı: 149,90 TL

Lio Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L: 52,50 TL

Lio Sızma Zeytinyağı 2 L: 104,95 TL

Migros Güncel Yağ Fiyatları

Migros Market satışta olan ayçiçek yağı ve zeytinyağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 32,50 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 64,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 L: 147,25 TL

Komili Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L Yumuşak Lezzet: 88,90 TL

Kırlangıç Sızma Zeytinyağı 2 L: 119,90 TL

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 2 L Yumuşak Lezzet: 181,90 TL

A101 Güncel Yağ Fiyatları

A101 Market satışta olan ayçiçek yağı ve zeytinyağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi: