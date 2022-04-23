Savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’nın ayçiçek yağı tedarikinde problemlere sebep olmuş olmaları, hali hazırda zamlı fiyatlardan satışa sunulan ürünlerin bir daha zam almasına sebep oldu. Tedarik problemi çözülmüş olmasına rağmen geri alınmayan zamlar, vatandaşların ucuz fiyatlı satış yapan market arayışı içerisine girmelerine yol açtı.

Hem ekonomik hem de siyasi alanda yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü zamlanan ayçiçek yağı ürünleri, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına uygun fiyatlardan ulaşmalarına engel oldu. A101, ŞOK ve Migros güncel ayçiçek yağı fiyatlarını yayınlayarak, indirime gittiklerini duyurdu.

ŞOK Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Güncel

ŞOK Market, hafta sonu itibari ile satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Evin 1 litre ayçiçek yağı: 32,50 TL

Evin 2 litre ayçiçek yağı: 65 TL

Evin 5 litre ayçiçek yağı: 146,50 TL

Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları Güncel

Migros Market, hafta sonu itibari ile satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Migros 1 litre ayçiçek yağı: 32,50 TL

Migros 2 litre ayçiçek yağı: 64,90 TL

Migros 5 litre ayçiçek yağı: 147,25 TL

Orkide 1 litre ayçiçek yağı: 47,90 TL

Orkide 2 litre ayçiçek yağı: 93,90 TL

Orkide 3 litre ayçiçek yağı: 109,90 TL

Orkide 4 litre ayçiçek yağı: 159,95 TL

A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları Güncel

A101 Market, hafta sonu itibari ile satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi: