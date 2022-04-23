Savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’nın ayçiçek yağı tedarikinde problemlere sebep olmuş olmaları, hali hazırda zamlı fiyatlardan satışa sunulan ürünlerin bir daha zam almasına sebep oldu. Tedarik problemi çözülmüş olmasına rağmen geri alınmayan zamlar, vatandaşların ucuz fiyatlı satış yapan market arayışı içerisine girmelerine yol açtı.
Hem ekonomik hem de siyasi alanda yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü zamlanan ayçiçek yağı ürünleri, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına uygun fiyatlardan ulaşmalarına engel oldu. A101, ŞOK ve Migros güncel ayçiçek yağı fiyatlarını yayınlayarak, indirime gittiklerini duyurdu.
ŞOK Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Güncel
ŞOK Market, hafta sonu itibari ile satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:
- Evin 1 litre ayçiçek yağı: 32,50 TL
- Evin 2 litre ayçiçek yağı: 65 TL
- Evin 5 litre ayçiçek yağı: 146,50 TL
Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları Güncel
Migros Market, hafta sonu itibari ile satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:
Gözden kaçırmayınBeyaz Peynir Fiyatları Güncellendi: 1 kg Peynir 45 TL'ye düştü! A101, ŞOK, Migros Beyaz Peynir Fiyatları
- Migros 1 litre ayçiçek yağı: 32,50 TL
- Migros 2 litre ayçiçek yağı: 64,90 TL
- Migros 5 litre ayçiçek yağı: 147,25 TL
- Orkide 1 litre ayçiçek yağı: 47,90 TL
- Orkide 2 litre ayçiçek yağı: 93,90 TL
- Orkide 3 litre ayçiçek yağı: 109,90 TL
- Orkide 4 litre ayçiçek yağı: 159,95 TL
A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları Güncel
A101 Market, hafta sonu itibari ile satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:
- Yudum 1 litre ayçiçek yağı: 30,90 TL
- Yudum 1,25 litre ayçiçek yağı: 57,95 TL
- Yudum 2 litre ayçiçek yağı: 74,90 TL
- Yudum 3 litre ayçiçek yağı: 114,75 TL
- Yudum 5 litre ayçiçek yağı: 176,90 TL
- Vera 1 litre ayçiçek yağı: 32,50 TL
- Vera 2 litre ayçiçek yağı: 64,50 TL
- Vera 5 litre ayçiçek yağı: 143,50 TL
- Biryağ 1 litre ayçiçek yağı: 47,90 TL
- Biryağ 2 litre ayçiçek yağı: 89,90 TL
- Biryağ 5 litre ayçiçek yağı: 165 TL