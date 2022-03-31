2021 yılının son çeyreği ile birlikte artan dolar kuru sonrasında ayçiçek yağı fiyatları son 10 yılın zirvesini gördü. Geçen seneye oranla %150 oranında artan ayçiçek yağı fiyatlarına her geçen gün zam geliyor. Zincir marketler ise ayçiçek yağı fiyatlarında yaptıkları indirimler ile tüketicilere ulaşmaya çalışıyor. Peki Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar Oldu? A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

2021 yılının son çeyreği ile birlikte artan dolar kuru sonrasında ayçiçek yağı fiyatları son 10 yılın zirvesini gördü. Geçen seneye oranla %150 oranında artan ayçiçek yağı fiyatlarına her geçen gün zam geliyor. Zincir marketler ise ayçiçek yağı fiyatlarında yaptıkları indirimler ile tüketicilere ulaşmaya çalışıyor. Peki Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar Oldu? A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ayçiçek yağı fiyatlarında ki son yıllardaki artışlar ile birlikte vatandaşlar uygun hesaplı ayçiçek yağı almak için indirim haberlerini takip ediyor. Zincir marketler arasında yer alan Bim, Şok, A101 ve Migros marketlerde güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu? İşte Nisan itibariyle ayçiçek yağı fiyatları gursesgazetesi.com'da yer alıyor..

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI FİYATLARI ARTTIRDI!

Dünya genelinde yaşanan Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte birçok gıda ürünlerine zam geldi. Gıda ürünlerine gelen zamlar arasında yer alan ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu? Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar Oldu? A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları.. İşte detaylar..

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Her geçen gün zam gelen ayçiçek yağı fiyatları Bim, Şok, A101 ve Migros marketlerde ne kadar oldu? İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları ve daha fazlası haberin devamında.. Dolar'ın artması sonrasında Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte dünyanın bu ekonomiden etkilenmesi ayçiçek yağı fiyatlarının da artmasına sebep oldu. İşte o fiyatlar..

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan A101 marketlerde ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın ilgisini çekiyor. İşte ayçiçek yağı fiyatları..

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L: 47,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 47,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 89,50 TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 L: 32,50 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 L: 64,50 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L: 89,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 149,50 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 165,00 TL

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 165,00 TL

Abalı Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 165,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 47,90 TL

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Perakende satış zincir marketleri arasında yer alan Bim marketlerde Nisan itibari ile ayçiçek yağı fiyatları listesi belli oldu.. İşte Bim ayçiçek yağı fiyatları..

Sole 1 litre ayçiçek yağı 35,22 TL

Sole 2 litre ayçiçek yağı 56,68 TL

Sole 5 litre ayçiçek yağı 140 TL

ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Şok marketlerde ayçiçek yağı fiyatları dalgalanmalı devam etsede Nisan itibari ile geçerli olacak yağ listesi gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Evin Ayçiçek Yağı 1lt: 33,45 TL

Evin Ayçiçek Yağı 2 lt : 66,45 TL

Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt: 147,90 TL

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Migros marketlerde ayçiçek yağı fiyatları diğer marketlere oranla bazen daha uygun olabilirken Nisan ayı itibariyle ne kadarasa satılacağı merak konusu olmuştu. İşte Migros ayçiçek yağı fiyatları..