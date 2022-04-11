Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra gıda sektörüne yansıyan yüksek oranlı zamlar, ayçiçek yağı ürünlerinin fahiş fiyatlardan satışa sunulmasına sebep oldu. Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına uygun fiyatlı satış yapan marketleri araştırmaya başladılar. İşte A101, Migros, ŞOK güncel ayçiçek yağı fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde döviz kurlarında ani yükselişlerin gözlenmesi, pek çok sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de fahiş satış fiyatlarının gözlenmesine sebep oldu. Yapılan ürün zamlarından en çok etkilenen gıdalardan biri olan ayçiçek yağı, o dönemlerde nerede ise 3 katı fiyatına satışa sunuldu.

Yeni dönemde mevcut problemlerin üzerine bir de Rusya- Ukrayna savaşının sebep olduğu ayçiçek yağı tedarik sorunun eklenmesi, fiyatları iyiden iyiye tırmandırdı. En temel gıda ihtiyaçlarından biri olan ayçiçek yağını bile satın almakta zorlanan vatandaşlar, tüm bu gelişmelerden sonra uygun fiyatlar karşılığında ayçiçek yağı satışı yapan marketleri araştırmaya başladılar. Bu noktada A101, Migros ve ŞOK güncel ayçiçek yağı satış fiyatlarını kamuoyu ile paylaştılar.

ŞOK Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden biri olan ŞOK Market, ayçiçek yağına etki eden olumsuz gelişmelerden sonra satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Evin 1 L Ayçiçek Yağı: 33,45 TL

Evin 2 L Ayçiçek Yağı: 66,45 TL

Evin 5 L Ayçiçek Yağı: 147,90 TL

A101 Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Binlerce şubeye ve doğru orantılı olarak da milyonlarca müşteriye sahip olan A101 Market, ayçiçek yağı fiyatlarını güncelleyerek, şu şekilde duyurdu:

Sırma Ayçiçek Yağı 0,5 L: 26,95 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L: 47,90 TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 L: 32,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 176,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 L: 89,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 L: 165 TL

Migros Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Bünyesinde satışa sunduğu yüzlerce ürün ile dikkat çeken zincir marketlerden biri olan Migros, kendi markasına ait olan ayçiçek yağı ürünlerinin satış fiyatlarını şu şekilde güncelledi: