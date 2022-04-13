Sosyal medya gündemine damga gibi vuran Avukat Sinem olayı konuşulmaya devam ederken pek çok kişi olayın derinliğini merak ediyor. Avukat Sinem Twitter'da kısa sürede TT olurken vatandaşlar Avukat Sinem'in neden tutuklandığını anlamaya çalıştı. Peki Avukat Sinem olayı nedir? Avukat Sinem Neden Tutuklandı? İşte detaylar...

Son dönemlerin en çok konuşulan ismi Adnan Oktar'ın bir arkadaşına sevgi notu ilettiği iddiası ile tutuklanan Avukat Sinem herkesi merak içinde bıraktı. Kısa sürede Twitter'da TT olan Avukat Sinem olayının içeriğini pek çok kişi merak etti. Sosyal medyada olayı tam olarak anlayamayan vatandaşlar ''Avukat Sinem neden tutuklandı? Avukat Sinem olayı nedir?'' dedi.

Adnan Oktar'ın arkadaşına sevgi notu ilettiği iddiası ile tutuklanan genç avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun Adnan Oktar'ın 35 yıllık arkadaşı Müge Hanım'a ilettiği iddia edilen o not sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bahsi geçen sevgi notunda yazanlar ise şu şekildeydi;

Avukat Sinem Olayı Nedir?

''Müge hanım Sultanım! Allah sana çok güzel bir kader yaratmış, çok güzel derin imtihanlardan geçtin ve geçiyorsun, sürekli makamın yükseliyor, manevi derinliğin de artıyor. Allah seni son derece genç ve güzel bir hanım olarak yaşatıyor. Allah dünyada ve cennettehep birlikte olabilmeyi nasip etsin. Seni müthiş seven, müthiş beğenen ben. İnşallah, maşallah, elhamdülillah''

Avukat Sinem Neden Tutuklandı?

Yeni mezun olan genç avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun bu sevgi notunu gönderdiği iddiası ile tutuklanması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede konuşmaya başladığı bu olay sonrası yetkili yerlerden bir açıklama beklendi. Sosyal medya kullanıcılarının pek çoğu bunun avukat Sinem Mollahasanoğlu'na kurulmuş bir tuzak olabileceğini söyledi.

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Gündeme aylar sonra yeniden gelen Adnan Oktar meselesi de yeniden konuşulmaya başlanırken pek çok kişi ''Avukat sinem için adalet'' diyerek çağrıda bulundu.