Netflix'in sevilen dizilerin Atypical 4 sezonluk yayın hayatı ile çok sevildi. Bunun üzerinde 5. sezonunun gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Atypical 5. sezon gelecek mi?

Anlatım dili ve oyunculukları ile oldukça sevilen Atypical, 4 sezon boyunca izleyicilere seyir zevki yaşatmayı başarmıştır. Bunun üzerine dizinin sıkı takipçileri 5. sezonunun olup olmayacağı konusunda meraklanarak, internette sıkça araştırma yapmıştır. Peki Atypical 5. sezon yayınlanacak mı?

Sakin anlatımı ve sürükleyici konusu ile Netflix'in sevilen dizileri arasında yer almayı başaran Atypical, her sezonununda yeni gelişmeler ile serinin devamını kusursuz bir şekilde işlemişti. Özellikle karakterlerin gelişim süreçlerini gördüğümüz dizi, izleyiciler tarafından her açıdan tam puan almaı başardı. Peki Atypical dizisinin konusu nedir?

Netflix Atypical Dizi Konusu Nedir?

Sam Gardner isimli 18 yaşındaki otizmli gencin, hayata karışarak yaşıtlarının yaptıklarını yapmak üzere verdiği çaba çerçevesinde olayların gelişimi anlatılmaktadır. Düzenli olarak terapiste giderek bu sayede hayatta yaşıtları gibi olmaya çalışan Sam, ailesinden ayrı bağımsız bir hayat kurmak ister. Kız kardeşi ile olan ilişki de dizinin önemli noktalarındandır. Sam ve ailesinin karakter dönüşümlerinin gösterildiği dizide, yaşanılanlar temel olarak Sam karakterinin çevresinde gelişmektedir.

Konusunun etkileyici yapısının yanı sıra oyunculuk performansları da dizinin beğenilen yanlarından biri oldu. Oyuncuların rollerini iyi derecede yansıtarak, karakterlerin birbirleri ile ilişkisini oldukça etkileyici bir biçimde gösterdi. Peki beğenilen dizi Atypical'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix Atypical Oyuncu Kadrosu

Keir Gilchrist - Sam karakteri

Brigette Lundy Paine - Casey

Jennifer Jason Leigh - Elsa

Micheal Rapaport - Doug

Amy Okuda - Julia

Nik Dodani - Zahid

Samimi ve akıcı bir anlatım dili bulunan dizide zamanla eğlenceli bir dünyaya göre izleyicileri sürüklemektedir. Her insanın günlük hayatta yaşayabileceği sorun ve çelişkilerin yanı sıta otizmli bir gecin hayatı, farkındalık için son derece iyi bir adım olmuştur. Otizmli bir gencin başarı hikayesinden bahseden dizi, farkındalık yaratmasının yanı sıra sürükleyici anlatımı ile de izleyicilerin ilgisini çekmektedir. 4 sezondan oluşan dizinin çok sevilmesinin ardından 5. sezonunun gelip gelmeyeciği ise oldukça merak konusu oldu. Peki Atypical 5. sezon gelecek mi?

Atypical 5. Sezon Gelecek Mi?

Her ne kadar ilk dört sezonu sevilmiş de olsa 5. sezonunun gelmeyeceği haberi sevenlerini oldukça üzdü. Hikayenin 4. sezonda sona erdiği dizinin neden bittiğiyle alakalı bir açıklama yapılmadı.