Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında başlayacak dizinin tanıtımı yayınlanmıştı. Kadrosuyla dikkat çeken dizinin nerede çekildiği merak konusu olmuş durumda. Dizi hangi şehir ve ilçede çekilecek? İşte tüm detaylar..

Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında başlayacak dizinin tanıtımı yayınlanmıştı. Kadrosuyla dikkat çeken dizinin nerede çekildiği merak konusu olmuş durumda. Dizi hangi şehir ve ilçede çekilecek? İşte tüm detaylar.. Yakın zamanda izleyicilerle buluşacak dizinin çekimleri İstanbul içerisinde yapılacak.

Yapımını Limon Film'in üstlendiği dizi yakın zamanda ATV ekranlarında bizlerle olacak. Filmin konusu ve hangi bölgelerde çekileceği merak konusu olmuş durumda. Dizi kadrosunun oldukça iyi ve senaryosunun da ilgi çekici şekilde işlenmesi izleyicileri ekran başına kitleyecek. Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in birlikte yönetmenliğini yapacağı dizide oldukça önemli isimler bulunuyor. Dizinin senaryosunun Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma tarafından yazılarak en iyi şekilde işlenmesiyle izleyiciler diziyi aksatmadan izleyecek.

Dizinin ilk bölümünün 4 Nisan'da yayınlanması bekleniyor. Farklı konusuyla öne çıkan Hakim dizisi, Your Honor tarafından esinlenilmiş şekilde yazılmakta. Dizide yıllar boyunca adaletli davranarak hayatını devam ettiren bir hakimin suça karışarak yaşadıkları ele alınacak. Adalet ve vicdan arasında seçim yapacak hakim karakterinin bu seçimi yaparken yaşadığı olaylar ve bireysel dünyası ön plana çıkacak. İşlenen konunun dizide nasıl aktarılacağı ise merak konusu olmakta. Başrollerde Erdal Beşikçioğlu'nun olmasıyla hayranları tarafından takip edilecek dizi, her pazartesi izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimleri İstanbul'un içerisindeki Beşiktaş ve Galata gibi bölgelerde yapıldığı bilinmekte. Dizinin başlamasıyla birlikte herkesi ekran başına kitleyecek.

Hakim disinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde; Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Gülsen Tuncer, Seda Akman ve Naz Çağla Irmak. Kadrosunun zenginliğiyle dikkat çeken dizinin başarılı bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.