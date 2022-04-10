ATV ekranlarının en sevilen programı Nihat Hatipoğlu Ramazan’ın gelmesi ile birlikte izleyicileri ile buluştu. Ramazan’ın vazgeçilmez programı Nihat Hatipoğlu tüm hızıyla devam ederken izleyiciler telefon bağlantısının nasıl olacağını sordu. ATV Nihat Hatipoğlu Programına Telefonla Nasıl Bağlanılır 2022…

ATV ekranlarının en sevilen programı Nihat Hatipoğlu Ramazan akşamlarını şenlendirmeye, Ramazan'ın bize getirdiği bolluk ve bereketi izleyici ile paylaşmaya devam ediyor. Nihat Hatipoğlu konuşmalarıyla izleyicinin ufkunu açarken bilinmeyen soruları da cevaplamaya devam ediyor.

İzleyicilerin katılım sağladığı ve canlı yayınla bağlanıldığı program Nihat Hatipoğlu'nda bilinmeyen konularda bilgi sahibi olan izleyiciler programa bağlanmak istiyor. Nihat Hatipoğlu canlı yayına nasıl bağlanılır? Nihat Hatipoğlu telefon bağlantısı nasıl yapılır?

Nihat Hatipoğlu'an Nasıl Bağlantı Sağlanır?

Bu sene büyük tartışmaların hedefi haline gelen Nihat Hatipoğlu'nun aylık kazancı ünlü isimlerinde ikiye bölünmesine neden olmuştu. Yaptığı program ile haftalık 900 bin TL kazandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu tartışmaların da odak noktası haline gelmişti.

Demet Akalın gibi isimlerden de eleştiri gelmesi üzerine sosyal medya ikiye bölündü. Kimiler dini program sunanların bu şekilde para kazanmasını doğru bulamazken kimileri de Ramazan ayında bizlere hatırlatmalar yapan ve doğruya yönlendiren kişilerin para kazanmasında bir sakınca olmadığını söyledi.

Nihat Hatipoğlu'na Soru Nasıl Sorulur?

Ramazan ayının vazgeçilmez programlarından birisi olan Nihat Hatipoğlu izleyicileri soru yöneltmek için canlı yayına nasıl bağlanmaları gerektiğini merak etti. Peki Nihat Hatipoğlu'na nasıl bağlanılır?

Şimdiye dek ATV'de pek çok program yapan Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru, Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet gibi programlarla izleyicilerin sorularını cevaplamaya devam ediyor.

Sizlerde Nihat Hatipoğlu'na soru sormak istiyorsanız tuşlamanız gereken numara şu şekilde yer alıyor.

Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Telefon Numarası

0554 888 61 08

Nihat Hatipoğlu WhatsApp Hattı Numarası

0554 888 61 08