Türkiye'de her Ramazan ayında severek takip edilen programlar arasında yer alan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Nihat Hatipoğlu ile Sahur programlarına vatandaşlar iletişime geçmek istiyor. Atv Nihat Hatipoğlu 2022 WhatsApp Telefon Numarası! Nihat Hatipoğlu İftar ve Sahur Programları İletişim

Türkiye'de her Ramazan ayında severek takip edilen programlar arasında yer alan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Nihat Hatipoğlu ile Sahur programlarına vatandaşlar iletişime geçmek istiyor. Vatandaşların internet ortamında programın güncel iletişim kanalları ve WhatsApp numarası araştırılırken programa bağlanmak isteniyor. Vatandaşların severek takip ettiği Ramazan programları arasında yer alan Nihat Hatipoğlu ile WhatsApp numarası ve iletişim bilgileri gursesgazetesi.com'da yer alıyor. Atv Nihat Hatipoğlu 2022 WhatsApp Telefon Numarası! Nihat Hatipoğlu İftar ve Sahur Programları İletişim için haberi okumaya devam edin!

Her Ramazan ayında Atv ekranlarında vatandaşlar ile buluşan Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz yıl sonrasında bu sene seyircili programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği Nihat Hatipoğlu Ramazan programlarına WhatsApp ile iletişime geçilmek istenmekte. Nihat Hatipoğlu'na soru sormak isteyen ve değerli düşüncelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar 2022 yılı güncel telefon numarasını araştırıyor.

ATV Nihat Hatipoğlu WhatsApp Telefon Numarası 2022

Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Nihat Hatipoğlu ile Sahur programlarına katılarak soru sormak isteyen vatandaşlar 2022 yılı itibari ile güncel WhatsApp telefon numarasını sorguluyor.

Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programlarının 2022 yılı itibari ile WhatsApp hattı numarası 0 554 888 61 08'dir.



Nihat Hatipoğlu'nun Twitter adresi ise @hatipoglu ve Nihat Hatipoğlu'nun Instagram adresi ise @nihathatipoglu'dur.

Nihat Hatipoğlu İftar ve Sahur programları saat kaçta başlıyor?

Vatandaşlar Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programlarının başlama saatlerini de araştırmaktadır. İşte buna göre ise Nihat Hatipoğlu haftanın her günü yayınlarına Atv kanalında devam etmektedir.

Programın saatleri ise İftar için 19:20'de ve Sahur için ise 02:30'da yayınlar başlıyor.

Nihat Hatipoğlu Kimdir?

Nihat Hatipoğlu, Türk akademisyen, ilâhiyatçı ve rektördür. Günümüzde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Atv kanalında gerçekleştirdiği haftalık dini programları devam etmektedir ve orada vaazlar ile dini bilgiler vermektedir.

Nihat Hatipoğlu 66 yaşındadır ve evlidir. Emel Hatipoğlu ile evli olan Nihat Hatipoğlu'nun 3 çocuğu vardır.