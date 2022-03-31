Atv ekranlarının sevilen ve yıllardır devam eden programları arasında yer alan Müge Anlı'nın kazandığı ücretler merak ediliyor. Atv'nin reyting rekorları kıran programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın aylık kazancı merak edilmektedir. Müge Anlı'nın aylık Atv'den kazandığı ücret ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Atv ekranlarının sevilen ve yıllardır devam eden programları arasında yer alan Müge Anlı'nın kazandığı ücretler merak ediliyor. Atv'nin reyting rekorları kıran programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın aylık kazancı merak edilmektedir. Müge Anlı'nın aylık Atv'den kazandığı ücret ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Yıllardır Atv ekranlarında devam eden programlar arasında yer alan Müge Anlı, Türk halkı tarafından oldukça seviliyor. Çözülemeyen birçok olayı çözmesiyle ünlenen ve tüm Türkiye tarafından tanınırlığa ulaşan Müge Anlı'nın aylık kazancı oldukça merak ediliyor. Peki Müge Anlı aylık Atv'den ne kadar kazanıyor? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor.

ATV MÜGE ANLI AYLIK KAZANCI NE KADAR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yaratıcısı Müge Anlı yıllardır devam ettiği yayın hayatına son yıllarda yaşadığı popülerlik ile devam ediyor. Çözdüğü davalar ve olaylar ile Türk emniyetine yardımcı olan Müge Anlı ekranları başında milyonlar tarafından takip ediliyor.

Müge Anlı'nın Atv'den aylık ve bölüm başı kazancı ise en merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yaz Acun Ilıcalı tarafından teklif alan ve görüşmeler gerçekleştiren Müge Anlı program değişikliğine izin vermedi. Atv ekranlarında devam etme kararı alan Müge Anlı'nın aylık kazancı ise bu olay birlikte daha fazla merak edilmeye başlandı. Peki Müge Anlı ne kadar kazanıyor? İşte bilgiler..

Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan haber doğrultusunda Müge Anlı'nın aylık kazancı 900 bin TL olduğu iddia edildi. Ayda toplam 20 canlı yayın yapan Müge Anlı'nın bölüm başı ücreti ise 40 bin ila 50 bin TL arasında değişiyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün atv'de yayınlanan Türk televizyon programıdır.

İlk bölüm yayın tarihi: 18 Ağustos 2008

Yayın tarihi: 18 Ağustos 2008 - günümüz

Yönetmen: Ahmet Şirin

Yapımcı: Taner Ercan

Bölüm sayısı: 2853

Format: Televizyon programı