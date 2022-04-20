Kanallar yaz aylarının gelmesi ile birlikte yaz dizilerini podyuma çıkarmaya hazırlanıyor. Atv İçimizdeki Ateş Dizi Konusu, Oyuncuları! Atv İçimizdeki Ateş Ne Zaman Başlayacak?

Kanallar yaz aylarının gelmesi ile birlikte yaz dizilerini podyuma çıkarmaya hazırlanıyor. Kış ayından başlayan yapım seçme döneminin ardından yaz aylarında yayınlanacak olan dizi ve programlar belli olmaya başlıyor. Bunlardan birisi olan Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş için ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. İçimizdeki Ateş dizisi Mayıs ayı ile birlikte sete çıkacak iken ilk bölümünün ise Mayıs ayının son haftasına doğru gelmesi beklenen haberler arasında yer alıyor. Atv İçimizdeki Ateş Dizi Konusu, Oyuncuları! Atv İçimizdeki Ateş Ne Zaman Başlayacak? Detaylar gursesgazetesi.com adresinde..

4N1K dizi-film serisinin yapım ekibi Fabrika Yapım yeni projesi Atv ekranlarında yaz aylarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizi için Mayıs ayında sete çıkılması bekleniyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atv ekranlarının yeni dizileri arasında yer alacak olan İçimizdeki Ateş dizisi yaz dizisi olarak biliniyor. Yaz dizisi Mayıs ayında Atv ekranlarında seyircilerin karşısına geçecek.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİ KONUSU

Faprika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisi için geri sayım başladı. Dizi için oyuncu kadrosu belli olurken dizinin konusuna dair ise medyada herhangi bir haber yer almadı.

İçimizdeki Ateş dizisinin konusuna dair detayların Mayıs ayında gelmesi bekleniyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİ OYUNCULARI

Atv ekranlarında başlayacak olan İçimizdeki Ateş dizisi için başrol oyuncusu Atakan Hoşgören olmuştu. Dizinin diğer başrol oyuncusu için ise İpek Filiz Yazıcı ile anlaşma sağlandı. Birçok yapımdan teklif alan İpek Filiz Yazıcı, Aşk 101 projesi sonrasında Türkiye'de trendler arasına girmişti.

Haziran ayında atv’de seyirciyle buluşacak olan dizide genç yıldız Atakan Hoşgören “Ege”, İpek Filiz Yazıcı “Hale” rollerine hayat verecek.

Dizinin diğer 3 ana karakteri de Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu ve Gizem Arıkan oldu. Merakla beklenen “İçimizdeki Ateş”te Burak Sevinç “Doğan”, Ceren Benderlioğlu “Tülin”, Gizem Arıkan ise “Bahar” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Senaryoyu çok beğendiği iddia edilen İpek Filiz Yazıcı'nın Atv ekranlarında İçimizdeki Ateş dizisinde yer alacağı bilgisine ulaşıldı.