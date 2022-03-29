Atv ekranlarında kısa süre içerisinde başlaması beklenen Hakim dizisi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Seyircilerin karşısına çıkacak olan Hakim dizisi ne zaman başlayacak? Atv Hakim Dizisi Ne Zaman Başlayacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Atv ekranlarında kısa süre içerisinde başlaması beklenen Hakim dizisi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Seyircilerin karşısına çıkacak olan Hakim dizisi ne zaman başlayacak? Atv Hakim Dizisi Ne Zaman Başlayacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

ATV ekranın yeni dizi Hakim dizisinin 1. bölümü 4 Nisan 2022 pazartesi seyircisi ile buluşuyor. Your Honor adlı yabancı dizinin uyarlaması olan Hakim dizisi seyircilerini ekrana kitleyecek. 4 Nisan pazartesi günü seyircisi ile buluşacak olan Hakim dizisi tüm hızı ile set çalışmaları devam etmektedir.

Atv'nin yeni dizisi Hakim ile ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstlenirken, dizide genel koordinatörlüğe Akın Topuz ve yönetmen koltuğunda ise Erkan Tunç ve Süleymen Mert Özdemir oturdu. Dizinin seyirciler tarafından merakla beklenen senaryosu ile Çağla Kızılelma ve Yılmaz Şahin'e aittir.

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atv ekranların yeni yapımı Hakim dizisi 1.bölümü ile 4 Nisan 2022 tarihinde seyircilerle buluşuyor. Zorlu Pazartesi günü başlayacak olan Hakim dizisi Your Honor adlı yabancı dizi uyarlamasıdır. 4 Nisan pazartesi günü seyircisi ile buluşacak olan Hakim dizisi tüm hızı ile set çalışmaları devam etmektedir.

HAKİM DİZİ KONUSU

Atv ekranlarında başlayacak olan Hakim dizisi ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Hakim dizisinin konusu; Hayatı boyunca dürüst ve adetli bir hayat süren babanın hikayesini anlatmaktadır. Hakim olan bu babanın oğlunun suça bulaşması arkasından gelen olaylar dizisinin ana konusudur.

HAKİM DİZİ OYUNCULARI

Atv ekranlarında yakın zamanda başlayacak olan Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda; Uğur Yücel, Cevdet karakteri ile, Erdal Beşikçioğlu Ömer karakteri ile başrolleri paylaşıyor. Dizinin diğer oyuncu kadrosu ise şu şekilde..