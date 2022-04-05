Attack on Titan anime dizisinin ne zaman biteceği sosyal medya üzerinden duyuruldu. İlgiyle takip edilen anime dizisi hangi tarihlerde final yapacak? İşte detaylar..

Attack on Titan anime dizisinin ne zaman biteceği sosyal medya üzerinden duyuruldu. İlgiyle takip edilen anime dizisi hangi tarihlerde final yapacak? İşte detaylar..

Son zamanlarda herkes tarafından sürekli izlenen anime dizi ve filmleri, ülkemizde de oldukça yoğun ilgi görmekte. Netflix tarafından da geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre birçok kullanıcının anime sevdiğini ve izlemeyi sürdürdüğünü öğrenmiştik. Bununla birlikte anime severeler en çok ilgi duyulan anime serilerini hiç kaçırmadan izlemeye devam etmekte. Bu animelerden en popüler olanlarından bir tanesi ise Attack on Titan isimli yapım olarak karşımıza çıkmakta. Popülerliğini koruyarak ilerlemeye devam eden anime dizisinin takipçisi oldukça fazla. Twitter platformunda bile 1.3 milyonluk bir takipçi sayısına ulaşan Attack on Titan, hayranları tarafından film hakkında yeni gelişen haberler platform üzerinden takip edilmekte.

Attack on Titan, aynı isimli mangadan uyarlanarak yapılan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. İlk bölümünün 7 Nisan 2013 tarihlerinde yayınlanmaya başladığı anime dizisi, hayranları tarafından buğun bile sürekli olarak izlenmeye devam edilmekte. En popüler yapımların başında yer alan anime dizisi, yakınlarda yapılan açıklama ile final yapacağını duyurdu. Dört sezon yayımlanmaya devam eden Attack on Titan, belirlenen tarihte son gösterimini yapacak. Hayranlarını üzüntüye sokan bu haber, sosyal medyada büyük ilgi toplamış durumda.

Yapılan sosyal medya paylaşımıyla birlikte Attack on Titan 2023 senesinde final yapmış olacak. Anime dizisi 10 yıldır süren serüveni bu final ile kapatmış olacak. Finalde ne yaşanacağı ve olayların nasıl işleneceği ise merak konusu olmuş durumda. Anime severler tarafından takip edilen yapım 2023 senesinde final yapacağını açıklayarak henüz tam bir tarih vermemiş durumda. Yakında gelecek haberler ile birlikte yapımın tam olarak final yapacağı tarih belli olacaktır.