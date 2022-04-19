Garanti BBVA bankamatiklerinden gün içinde 6.000 TL nakit avansınızı hemen alabilirsiniz. Garanti Ücretsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı devam ediyor. Başvuranlara ödemeler yapılıyor…

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA, nakit paraya ihtiyacı olanlara anında nakit ödemesi yapmaya devam ediyor. Bankaların son dönemde de sıklıkla tercih edilen hizmetleri arasında yer alan nakit avans fırsatları, günün her saatinde en uygun oranlarla nakde sıkışanlara destek oluyor. Başvurularınızı dijital kanallar üzerinden yaparak veya doğrudan ATM’lere giderek nakit avans avantajlarından yararlanabilirsiniz.

ATM’lerde 6.000 TL Nakit Avans Kullanma Fırsatı!

Garanti BBVA’nın Ücretsiz Taksiti Nakit Avans fırsatından yararlanmak isteyenlere 300 TL ile 20.000 TL arasında nakit avans kullanma olanağı sağlanıyor. Garanti BBVA ATM’lerinden yapılacak işlemlerde ise en çok 6.000 TL’ye kadar para çekme işlemleri yapılabilmektedir. Garanti BBVA ilgili kart sahiplerinin yararlanabildiği ve kartlarındaki mevcut limitlere göre alabildikleri nakit avans kapsamında birçok ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor. Gün içinde nakit avans fırsatından yararlanarak nakit ihtiyaçlarınızın çözümü için Garanti BBVA ayrıcalıklarından hemen faydalanabilirsiniz.

Garanti BBVA Ücretsiz Taksitli Nakit Avans Faiz Oranları

Garanti BBVA nakit avans fırsatı ile acil paraya ihtiyacı olan Garanti BBVA müşterileri, 20.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçları için başvurularını dijital kanallardan, ATM’den veya diğer kanallar üzerinden yapabilmektedir. Yüzde 1,80 faiz oranları ile 5 – 12 aylık taksit seçenekleri ile vatandaşların nakit sorunlarının çözümü sağlanması hedefleniyor.

Başvuru işlemlerinin ayrıca BonusFlaş uygulaması üzerinden yapılması da mümkündür. Günümüzde nakit ihtiyacı artan vatandaşların büyük bölümünün nakit avans hizmetlerini tercih ettikleri görülmektedir.

Taksitli Nakit Avans Nasıl Çekilir?

Garanti BBVA Ücretsiz Taksitli Nakit Avans fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin Garanti BBVA İnternet Bankacılığı, Garanti BBVA Mobil, BonusFlaş, Garanti BBVA Müşteri Hizmetleri ve Garanti BBVA ATM’leri üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İlgili kredi kartlarına sahip kişilerin başvurularını kolayca yaparak günün her saatinde nakit ihtiyaçları için nakit avans olanaklarından yararlanmaları sağlanmaktadır. Kredi prosedürü ile uğraşmadan ve beklemek zorunda kalmadan kolayca nakit avans işlemlerinizi başlatabilirsiniz.