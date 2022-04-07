Türkiye'de haberin duyulması ile birlikte milyonların beklediği en önemli projeler arasında yer alan Atatürk dizisi ile ilgili son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atatürk dizisi hangi platformda yayınlanacak? Atatürk dizisi nerede yayınlanacak?

Türkiye'de haberin duyulması ile birlikte milyonların beklediği en önemli projeler arasında yer alan Atatürk dizisi ile ilgili son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşların Atatürk dizi projesini duyması ile birlikte oldukça yükselmeleri projeye olan heyecanın artmasını tetikledi. Atatürk dizisinin ise hangi platformda yayınlandığını merak eden vatandaşlar "Atatürk dizisi nerede yayınlanacak" sorgulamaları yapıyor. Atatürk dizisi hangi platformda yayınlanacak? Atatürk dizisi nerede yayınlanacak? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Atatürk dizisinin yayınlanacağı bilgisi gelmesi ile birlikte vatandaşların büyük merakla takip ettiği projeler arasına girerken dizinin oyuncuları ise göz kamaştırıyor. Projede Aras Bulut İynemli başrolü paylaşırken yardımcı oyuncularda ise Mehmet Günsür ve Hollywood yıldızı Emma Watson yer alıyor. Peki projede nerede yayınlanacak?

ATATÜRK DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Atatürk dizisi ile ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı şu son günlerde hangi platformda yayınlanacağı da araştırılmaya başlandı.

Büyük ses getireceği düşünülen projeler arasında yer alan Atatürk dizisinin seslerini ise dünyaca ünlü isim olan Zimmer yapacak.

Dizinin yönetmenlik koltuğuna ise Mehmet Ada Öztekin oturdu.

Dizinin henüz başrol oyuncuları açıklanırken bu isimler Aras Bulut İynemli, Mehmet Günsür ve Harry Potter'da Hermonie karakteri ile ünlenen Emma Watson yer alıyor. Peki Atatürk dizisi nerede yayınlanacak?

ATATÜRK DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Atatürk projesi Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Türkiye'de ki girişimlerini arttıran dünya markası son aylarda birçok ünlü oyuncu ile sözleşme imzalamıştı. Yeni platform için büyük bütçeler ayıran Disney Plus'ın Türkiye'de hizmet vereceği tarih dahi kesinleşirken RTÜK lisansı ve temsilcik gibi birçok işlemlerde şimdiden hazır edildi.

Türk halkının sevdiği ve benimsediği isimler ile sözleşmelere imza atan Disney Plus, kısa süre içerisinde 1 milyon kullanıcı hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Netflix'in Türkiye pazarında ki etkinlikleri düşünüldüğünde Disney Plus'ın görkemli bir şekilde pazarda ki etkinliklerini sürdürmesi rekabeti arttırıyor.

Atatürk projesi aktif olarak açıklanan verilere göre şimdiden +2,5 milyon kişinin bekleme listesine girerken bu kullanıcıların yarısı dahi platform açılması ile abonelik satın aldığı takdirde Disney Plus ilk hedefine aynı hafta tamamlayacağa benziyor.