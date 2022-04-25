14 Haziran'da Türkiye'de ki etkinliklerine başlayacak olan Disney Plus'ın çarpıcı dizilerinden birisi olan Atatürk dizisi ile ilgili oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Atatürk Dizisi Ali Rıza Efendi'yi Kim Oynayacak?

14 Haziran'da Türkiye'de ki etkinliklerine başlayacak olan Disney Plus'ın çarpıcı dizilerinden birisi olan Atatürk dizisi ile ilgili oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Disney Plus için çekilen en önemli projeler arasında yer alan Atatürk projesi ile ilgili başrol oyuncuları belli olmuştu. Dizide Mustafa Kemal'i Aras Bulut İynemli oynacak iken dizi kadrosuna Emma Watson'ın da dahil edileceği gelen haberler arasında yer almıştı. Dizide Zübeyde Hanım'ı oynayacak karakter geçtiğimiz günlerde belli olurken Ali Rıza Efendi'yi oynayacak oyuncu da belli oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından dizi kadrosuna dair gelişmeler gelmeye devam ediyor. Detaylar ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ve Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği platform her gün yeni bir flaş hamleye daha imza atıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı yeni habere göre ise Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi'yi oynayacak olan karakter belli oldu.

Atatürk Dizisi Ali Rıza Efendi'yi Kim Oynuyor?

14 Haziran'da Türkiye faaliyetlerine başlayacak olan Disney Plus'ın çarpıcı ve gözbebeği projelerinden birisi olan Atatürk dizisi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım'ı geçtiğimiz günlerde Songül Öden'in oynayacağını açıklamıştı.

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Projede ise Ali Rıza Efendi'yi oynayacak oyuncu da belli oldu. Buna göre ise Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi'yi canlandıracak karakter Mehmet Günsür oldu. Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’a ise Sahra Şaş hayat verecek.

Mehmet Günsür Kimdir?

Mehmet Günsür Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu ve 1989 yılında ilk projesi olan Geçmiş Zaman Mimozaları’nda rol aldı. TRT’de yayınlanan TV dizinde Sabih karakterini canlandırdı.

Günsur, İspanyol-İtalyan-Türk ortak yapımı 94 dakikalık bir film olan Hamam ile başarıyı yakaladı. Ferzan Özpetek’in yönetmenlik yaptığı filmdeki performansı ona 10. Ankara Film Festivali’nde “Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu” ödülünü getirdi. Ardından oyuncu, Yeşilçam’ın usta isimlerinden Tarık Akan ile birlikte Hayal Kurma Oyunları adlı sinema filminde yer aldı. Meslek hayatı boyunca çok çeşitli karakterlere hayat veren Günsur, Şehzade Mehmed rolüyle tüm Türkiye’yi ekrana kitledi.