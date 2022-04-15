UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları dün, 14 Nisan akşamı tamamlandı. Atalanta ve RB Leipzig maçı heyecanla takip edildi. Maçı kim kazandı? Atalanta- RB Leipzig maçı kaç kaç bitti?

14 Nisan 2022 tarihi futbol severler için pek çok önemli karşılaşmaya sahiplik yaptı. Futbol severler için futbol ziyafeti sunan akşamda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçları tamamlanarak yarı finalistler belli oldu. Yarı finalistlerin ve eşleşmelerin belli olduğu akşamda, en çok dikkat çeken maçlardan biri ise Atalanta- RB Leipzig maçıydı. Karşılaşma; RB Leipzig'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bir önceki maçta kendi evinde 1-1'lik skorla berabere kalan RB Leipzig, 2-0 galip geldiği bu maçla birlikte toplam 3-1'lik üstünlüğü ile turu atladı. Yarı finale çıkan RB Leipzig taraftarları sosyal medyada gündeme geldi. Peki; RB Leipzig'in üstünlüğü ile tamamlanan çeyrek final karşılaşmasının önemli anlarında neler yaşandı?

Atalanta- RB Leipzig Maç Özeti

Türkiye saatiyle 19.45'de Exxen'de canlı yayınlanan karşılaşma oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. Maçın 18'nci dakikasına kadar her iki takım da pozisyonlar yakalasa da 18'nci dakikada Laimer'in asistini gole çeviren Christopher Nkunku takımı RB Leipzig'i öne geçirdi. İlk yarıda taraftarları heyecanlandıran pozisyonlar olsa da ikinci bir gol gelmedi ve RB Leipzig soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda gol isteyen Atalanta, 58'nci dakikada oyuncu değişikliğine gitti. Tansiyonun yükseldiği karşılaşmada Atalanta oyuncuları toplamda 6 sarı kart gördü. Yerli oyuncu Merih Demiral'ın da sarı kart gördüğü karşılaşmada 87'nci dakikaya kadar iki takım da mücadelesini sürdürdü. 87'nci dakikada RB Leipzig'in kazandığı penaltıyı yine Nkunku gole çevirdi. Maçın normal süresi içerisinde iki takım da başka gol kaydedemesi. +8 kayıp zamanın işaret edildiği mücadele 2-0'lık RB Leipzig'in galibiyeti ile sonuçlandı.

Maç sonrası Atalanta taraftarları, maç sonrasında sosyal medya hesaplarından taraftarlara destek oldu. RB Leipzig ise yarı final kutlamaları ile gündeme oturdu. Pek çok yerli ve yabancı kaynak ise başarılı yerli oyuncu Merih Demiral'ı takdir eden paylaşımlar yaptı. Peki; RB Leipzig'in Atalanta'yı 2-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nden elediği mücadelenin istatistiklerinde öne çıkan sonuçlar neler oldu?

Atalanta- RB Leipzig Maç İstatistikleri

Toplam Şut

Atalanta: 16

RB Leipzig: 11

İsabetli Şut

Atalanta: 3

RB Leipzig: 7

Topla Oynama