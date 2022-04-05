Görme rahatsızlığı olarak bilinen astigmatın belirtileri nelerdir? Astigmat hangi sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır? Bulanık görmeye neden olan bu rahatsızlığın tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

Görme rahatsızlığı olarak bilinen astigmatın belirtileri nelerdir? Astigmat hangi sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır? Bulanık görmeye neden olan bu rahatsızlığın tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

İnsanlar arasında yaygın şekilde görülen astigmat rahatsızlığının hangi sebeplerden dolayı ortaya çıktığı merak konusu olmaktadır. Astigmat rahatsızlığı, korneanın veya göz merceği kavisinin normalden farklı şekilde olmasıyla oluşmaktadır. Bu şekildeki kornealar bulanık görmeye yol açabilmektedir. Gözün net bir şekilde cisimleri ve yazıları okuyabilmesi için göze gelen ışınların doğru açıyla kırılması ve arka kısımdaki retina bölgesine odak yapması gerekmektedir. Gözümüzün ön kısmında yer alan kornea, şeffaf bir şekilde bu ışınları kırarak retina bölgesine iletir. Gözlerimiz, etraftan ve cisimlerden gelen ışınları doğru şekilde retinada odaklamaz ve böylelikle bulanık görme sorunu ortaya çıkarsa astigmat rahatsızlığının olduğu görülebilir.

Normal halinin yuvarlak olduğu korneanın şekil bozukluğundan kaynaklanan astigmat, eliptik şekilde düzensiz kavislenmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Astigmat belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;

Gece araç kullanırken görmede zorlanma

Net görmek için gözleri kısma

Gölgeli görme

Gözlerde aşırı kayma

Göz ağrısı

Uzun süreli okuma ya da bir şeye odaklanma sonrası göz yorgunluğu ve buna bağlı baş ağrısı

Bulanık görme

Çift görme

Astigmat Dereceleri Nelerdir?

Astigmat kişiye göre değişik belirtiler gösterebilmektedir. Bunun nedeni astigmat rahatsızlığının farklı derecelerde görülebilmesidir. 0,50-1,00 arasındaki astigmat derecelerinde hasta için ciddi bir risk olmamaktadır. Gözlük kullanmayı ve tedaviyi gerektirmez. 1,00 ile 4,00 derecesindeki astigmatlarda miyop ve hipermetrop gibi göz hastalıkları da devreye girdiği için gözlük kullanımı gerekmektedir. Bu derece aralığındaki hastalar düzenli olarak muayene olmaları gerekmektedir. 4,00 ve üstündeki derecesindeki astigmatlarda ise göz muayenesinin yapılması şarttır. Bu türdeki hastalar bilgisayar, telefon ve ışık gibi etkenlere karşı kendilerini koruması gerekmektedir.

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Astigmat Tedavisi Nasıl Yapılır?

Astigmat rahatsızlığı basit göz muayeneleri sonrasında teşhis edilebilmektedir. Bu teşhis konulursa sorun düzeltilmek için kişiye göre farklı yöntemler uygulanabilir. Tedaviler arasında gözlük kullanma, kontakt lensler ve göz lazer ameliyatı bulunmaktadır. En etkili yöntem olarak bilinen göz lazer ameliyatı sayesinde rahatsızlığınız tamamen gidebilmektedir. Bu yöntem sayesinde korneanız gelen ışınları daha iyi şekilde iç kısma iletebilir.