Bu hafta içi gündeme bomba gibi düşen yeni uygulamalardan birisi olan "Askıda genç bilet" uygulaması başladı. Askıda Otobüs Bileti Nedir? Askıda Otobüs Bileti Nasıl Alınır 2022? Askıda Genç Bilet Uygulaması Başladı!

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından başlatılan yeni kampanya ile birlikte "Askıda Otobüs Bileti" kampanyası ile öğrenciler bayramda evlerine gidebilmek için yardım alabilecek. CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklama ile birlikte artan otobüs bilet fiyatlarına karşın öğrencilerin bayramda memleketlerine gidebilmesine yönelik yapılan çalışma ile destek sağlanacak.

Geçtiğimiz yıllarda İBB ve ABB tarafından başlatılan "elektrik, su, doğalgaz faturası" destek ödemeleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından başlatılan "Askıda otobüs bileti" kampanyası ile birlikte öğrencilerin bayramlarda eve gidebilmesi sağlanacak.

OTOBÜS BİLETLERİ SON 6 AYDA %250 ARTTI!

Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte otobüs biletleri son 6 ay içerisinde %250 oranında arttı. Akaryakıt fiyatlarına gelen her yeni zam ile birlikte otobüs bilet fiyatları da zamlanırken yeni fiyatlar ile birlikte uçak bilet fiyatlarına olan yakınlık arttı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyanın ilk bağışçısı oldu.

askidagencbilet.com internet sitesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler, bayramda evlerine gidebilmek için askıdan bilet alabilecekken, destek olmak isteyen yurttaşlar ise askıya bilet bırakabilecek.

"UZAKLARI YAKINLAŞTIRAN, MESAFELERİ KISALTAN BİR HAREKET"

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından başlatılan kampanya ile birlikte yeni dayanışmanın sloganına ise "Uzakları yakınlaştıran, mesafeleri kısaltan bir hareket" olarak belirlendi.

ASKIDA OTOBÜS BİLETİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklama ile birlikte 18-25 yaş arası örgün olarak üniversite eğitimi gören her öğrenci ( http://askidagencbilet.com ) sitesi üzerinden bilet talebini oluşturabilir. Bilet talebinizin oluşturulmasının ardından Askıda Genç Bilet sayfasından kontrol edilecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Askıda otobüs bileti uygulamasını incelemek için tıklayınız