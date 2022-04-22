Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de ihtiyaç sahibi ailelere nakit hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda askerlerimizi de unutmayan bakanlık, muhtaç durumda olan asker ailelerine ve asker çocuklarına, farklı tutarlarda nakit hizmetinin sağlanacağını bildirdi. İşte bakanlığın asker ailelerine yönelik hizmetlerinin ayrıntıları…

Vatani görevini yapmakta olan askerlerimizin ailelerini unutmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, askerlerin emanetleri olan ailelerine nakit hizmeti sunulacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre muhtaç durumda olan askerlerin ailelerine ve asker çocuklarına farklı tutarlarda, 2 ayda bir geri ödemesiz nakit desteğinin verileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Muhtaç Durumda Olan Asker Ailelerine Nakit Hizmeti!

Geliştirdiği hizmetler sayesinde ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatanı korumak ile yükümlü olan askerlerin geride bıraktıkları ailelerine de hizmet sağlanacağını bildirdi. Bakanlık tarafından iki ayrı başlık altında sunulan söz konusu yardımların ayrıntıları paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının asker aileleri için geliştirmiş olduğu ilk sosyal yardım modeli olarak karşımıza çıkan “Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Programı” hizmeti, vatani görevini yapmakta olan askerlerin, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırılmaktadır. Söz konusu yardımdan askerin evli olması durumda eşi, bekar olması durumunda ise anne- babası yararlanabilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Programı” hizmeti kapsamında ailelere 500 TL tutarında nakit desteğinde bulunmaktadır. Söz konusu nakit hizmeti 2 ayda bir olacak şekilde hesaplara geçmektedir.

Muhtaç Durumda Olan Askerlerin Çocuklarına Nakit Hizmeti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın asker aileleri için geliştirmiş olduğu ikinci yardım modeli olarak karşımıza çıkan “Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı” sosyal güvencesi olmayan ve babası vatani görevini yapmakta olan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmaktadır. Söz konusu yardımın güncel tutarı 200 TL olarak hesaplanmıştır. Bakanlık, ilgili tutarı 2 ayda bir asker çocuğunun hesabına aktarmaktadır.

Asker Aileleri Yardımlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muhtaç durumda olan asker aileleri için geliştirmiş olduğu yardım programlarına, Sosyal Hizmet Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.