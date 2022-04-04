Netflix'de geçtiğimiz aylarda yayınlanan Aşk Taktikleri filmi kısa süre içerisinde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Film ile ilgili gelişmeler merak edilirken, ikincisinin gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Bugün gündeme düşen gelişmeler ile birlikte Aşk Taktikleri filminin ikincisi için onay geldiği bilgisine ulaşıldı. Aşk Taktikleri 2 Geliyor! Aşk Taktikleri 2 Ne Zaman Yayınlanacak? Aşk Taktikleri 2.Sezon Nerede Yayınlanacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Netflix'de geçtiğimiz aylarda yayınlanan Aşk Taktikleri filmi kısa süre içerisinde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Film ile ilgili gelişmeler merak edilirken, ikincisinin gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Bugün gündeme düşen gelişmeler ile birlikte Aşk Taktikleri filminin ikincisi için onay geldiği bilgisine ulaşıldı. Aşk Taktikleri 2 Geliyor! Aşk Taktikleri 2 Ne Zaman Yayınlanacak? Aşk Taktikleri 2.Sezon Nerede Yayınlanacak?

Netflix ekranlarında Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ı buluşturan Aşk Taktikleri filmi Mart ayında Netflix'te izleyiciler ile buluştu. Lanistar Medya imzalı Aşk Taktikleri filmi kısa süre içerisinde çok beğenilirken dünya genelinde de ses getirdi. Pelin Karamehmetoğlu'nun yazdığı bu proje sonrasında ise ikincisinin gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Filmin ikincisi için kollar sınavırken ikinci sezon onayı ise gecikmedi.

Demet Özdemir 14 Haziran'da Türkiye'de listeye girecek Disney Plus ile anlaşmıştı. Demet Özdemir'in Disney Plus'ta yayınlanacak olan yeni projesi Dünyayla Benim Aramda için Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan ile rol paylaşımına girmişti. Nisan ayında ise Disney Plus için Aşk Taktikleri 2 filmi çekileceği bilgisine ulaşıldı.

AŞK TAKTİKLERİ 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney Plus'ta yayınlanacak olan Aşk Taktikleri 2 filmi yaz aylarında yeni dijital platformlarda yayınlanacak. Aşk Taktikleri 2 filmi Demet Özdemir'in Disney Plus ile anlaşması sonrasında ise platformdan onayı aldı. İlk filmi Netflix Türkiye'de yayınlanan Aşk Taktikleri filminin ikincisi Disney Plus'ta yayınlanacak.

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ KONUSU

Aşk Taktikleri, erkekleri çözdüğüne inanan Aslı ile kadınları anladığını düşünen Kerem'in hikayesini konu ediyor. Aslı, erkekleri çözdüğüne inanan ve adını saklayarak ilişkiler hakkında yazdıklarıyla oldukça popüler olan, bir moda tasarımcısıdır.

AŞK TAKTİKLERİ FİLM YORUMLARI

Film yayınlanmadan önce Netflix Türkiye fragmanında yoğun eleştirilere maruz kalan Aşk Taktikleri filmi önyargıları kırıp birçok kesim tarafından geçerli puan almıştı. Özellikle filmde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın oyunculukları beğenileri toplarken yardımcı oyuncuların kalitesi de oldukça yeterliydi.